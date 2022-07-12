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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۵۱

با حضور وزیر ورزش و جوانان؛

اولین کنگره بدنسازی و تناسب اندام افتتاح شد

اولین کنگره بدنسازی و تناسب اندام افتتاح شد

اولین کنگره بدنسازی و تناسب اندام با حضور وزیر ورزش و جوانان، رییس فدراسیون بدنسازی و مسئولین، قهرمانان و پیشکسوتان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، صبح امروز(سه شنبه ۲۱ تیرماه) در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما با حضور دکتر سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، مجید شهیدی مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان، غلامرضا نوروزی رییس فدراسیون پزشکی ورزشی، عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و دیگر مسئولان، قهرمانان و پیشکسوتان، مراسم افتتاحیه کنگره بدنسازی و تناسب اندام با همکاری فدراسیون بدنسازی و گروه رسانه ای آتا برگزار شد.

در این مراسم وزیر ورزش و جوانان و روسای فدراسیون های بدنسازی و پزشکی ورزشی به سخنرانی برای حاضران پرداختند.

همچنین پخش تیزرهایی از موفقیت های تیم های ملی پاورلیفتینگ و عملکرد فدراسیون بدنسازی از دیگر بخش های مراسم افتاحیه بود.

در پایان مراسم نیز از کمپین ملی "بدنسازی برای همه، بدنسازی برای سلامت" با حضور وزیر ورزش و جوانان رونمایی شد.

وزیر ورزش و جوانان و رییس فدراسیون بدنسازی در پایان این مراسم از نمایشگاهی که در این کنگره برپا شده است، بازدید به عمل آوردند.

کد مطلب 5536856

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