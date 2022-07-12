خبرگزاری مهر - گروه استانها- سمیه نوری: کرمانشاه استانی با اقلیمهای متفاوت بوده که سه منطقه عمومی شامل گرم، معتدل و سرد را دارا است و به دلیل برخورداری از اقلیمهای چهار فصل و تنوع آب و هوایی شرایط مستعدی را برای کشاورزی و توسعه در استان کرمانشاه فراهم کرده است.
طبق آمار استان کرمانشاه با دارا بودن ۹۳۹ هزار هکتار اراضی زراعی، ۴۲ هزار هکتار باغ و یک میلیون و ۷۲۰ هزار هکتار اراضی جنگلی و مرتعی جز استانهای توانمند کشور در بخش کشاورزی محسوب میشود.
کرمانشاه همواره به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی کشور همواره مطرح بوده و بیش از ۱۲۰ هزار نفر در بخش کشاورزی آن فعالیت داشته و محصولات کشاورزی را بهره برداری میکنند و سالانه توانایی تولید پنج میلیون تن انواع محصولات کشاورزی را نیز دارد.
گستردگی ظرفیتهای استان کرمانشاه در حوزه کشاورزی بسیار قابل توجه بوده به گونهای که زمینه تولید محصولات زراعی مانند نخود، گندم، ذرت، جو، کلزا را دارا است و جز تولیدکنندگان برتر کشور قرار دارد و تولید نخود در استان کرمانشاه جز محصولات تولیدی است که حتی در عرصه جهانی عرضه میشود.
اما مشکلات عدیده کشاورزان در تولید محصولات کشاورزی استان چیزی نیست که توان چشم پوشی از آن وجود داشته باشد اما با این حال همیشه مورد بی توجهی قرار گرفته و باعث بروز مشکلاتی در قطب تولیدی محصولات کشاورزی کشور یعنی استان کرمانشاه شده است.
خبرگزاری مهر بارها بهمنظور جلب توجه مسئولین گفتگو و گزارشات مرتبطی منتشر کرده و پیگیر مشکلات مربوط به حوزه کشاورزی بوده است و این بار نیز به بهانه بیست و هشتمین سفر رئیس جمهور به این مسئله پرداخته تا صدای کشاورزانی باشد که گوشی برای شنیدن مطالبات خود پیدا نمیکنند و به همین منظور به سراغ چند کشاورزان رفته تا مشکلات حوزه کشاورزی را به طور مردمیتر مطالبه کند.
کشاورزان نیازمند حمایت ویژه دولت هستند / تکمیل سامانه گرمسیری نیازمند حمایت دولت سیزدهم
علی علوی یکی از کشاورزان کرمانشاهی در شهرستان سرپلذهاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای استان کرمانشاه در حوزه کشاورزی و دامپروری این مزیت میتواند پیشرفت بسیار مناسبی را برای استان به همراه داشته باشد اما برخی مشکلات بر سر راه پرسه تولید محصول مانع از این پیشرفت میشود.
وی با اشاره به اینکه مطالبات کشاورزان هیچ گوششنوایی ندارد، افزود: هر کشاورز برای تولید یک محصول کشاورزی در زمین خود پرسهای را باید طی کند که ممکن است در این مسیر به مشکلاتی از جمله هزینه تهیه بذر، هزینه تهیه سم، آفت زدگی محصول و یا حتی بروز برخی حوادثی مانند آتش سوزی ایجاد شود که در تمام این مسائل کشاورزان هیچ کمک خاصی از سوی مسئولین را نمیبیند.
این کشاورز سرپل ذهابی که خود تولید کننده گندم و نخود است، تصریح کرد: یکی از معضلاتی که کشاورزان در استان کرمانشاه از آن بیبهره هستند عدم بیمه است که در صورت هرگونه صدمه به زمین و محصولات کشاورزی کشاورز جبران خسارت داشته باشد.
علوی با ادامه به اینکه کشاورزان به عنوان مظلومترین قشر تولید کننده محسوب میشوند، گفت: بروز مشکلاتی مانند خشکسالی ناگهانی، عدم امکانات برای آبیاری به محصولات و… میتوانند عاملی برای نابودی روستاییان و کشاورزان باشد اما تاکنون کشاورزان نمایندهای برای انتقال درخواستها و مطالبات خود نداشتهاند و همیشه در حاشیه ماجرای تولیدات کشاورزی قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به اینکه سامانه گرمسیری در استان نیازمند تکمیل است، گفت: اجرای بخش زیادی از سامانه گرمسیری سبب رونق کشاورزی در استان کرمانشاه شده و اجرای کامل این پروژه سبب رونق بیشتر کشاورزی و مهاجرت معکوس از شهر به روستا میشود.
قیمت محصولات کشاورزی نیازمند اصلاح است
صادق امامی کشاورزی دیگر از اهالی روستاهای منطقه سرفیروزآباد شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خشکسالی در استان کرمانشاه طی سالهای اخیر باعث مشکلاتی شده که باعث نابودی دسترنج یکساله کشاورزان میشود زیرا کشاورزانی که محصولات دیم کشت میکردند به دلیل بی آبی محصولاتشان خشک میشود.
وی افزود: در بروز مشکلات خشکسالی استان کرمانشاه کشاورزان دیم کار برای تغییر روش آبیاری خود حتی تسهیلاتی از سوی مسئولین دریافت نمیکنند و یا باید زمین را رها کنند یا در این خشکسالی بذر را بکارد و منتظر معجزه الهی و نزول باران بماند.
امامی با بیان اینکه محصولات کشاورزی به قیمت مناسب از سوی دولت خریداری نمیشود، تصریح کرد: هرساله از سوی دولت طرحی با عنوان خرید تضمینی برای برخی محصولات کشاورزی انجام میشود که برای کشاورزان منصفانه نبوده و این در حالی است که دلالهای بازار همان محصول را با قیمتهای بالاتر میخرند و سپس حجم زیادی از آن نیز از مرزها خارج میشود.
این کشاورز کرمانشاهی تاکید کرد: دلایل ذکر شده میتواند عاملی برای وسوسه کشاورز در فروش محصولات خود به قیمت بالاتر باشد که به تدریج و با پیامدهایی که دارد میتواند باعث کمبود برخی محصولات و یا افزایش قیمت فراوان آنها در داخل کشور شود.
توجه به امر کشاورزی و مسائل مربوط کشاورزان به عنوان ظرفیتهای استانی کرمانشاه از رسیدگی به معیشت آنها در روستاها گرفته تا ارائه خدمات و تسهیلات مورد نیاز مطالبهای است که تا زمان رفع آن توسط خبرگزاری مهر بررسی و از مسئولین پیگیری و خواهد شد.
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