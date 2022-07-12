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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۱۵

حجت الاسلام حاجی صادقی:

ولایت آمده است نگذارد قرآن تحریف، تعطیل و مهجور شود

ولایت آمده است نگذارد قرآن تحریف، تعطیل و مهجور شود

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: ولایت آمده است نگذارد قرآن تحریف، تعطیل و مهجور شود و قرآن از روزی مهجور شد که امت از ولایت فاصله گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در آیین افتتاحیه بیست و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج که عصر امروز در مجتمع ۵ آذر برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان از ولایت دور افتادند و بعد از حقیقت دور افتادند، اما به برکت وجود مقام معظم رهبری، انقلاب ما بعد از امام در همان مسیر باقی ماند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به جهان جرئت ایستادگی در برابر استکبار را داده است. پس باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تصریح کرد: در بین نعمت‌های معنوی خداوند متعال، نعمت بزرگ خدا، نعمت هدایت دینی است، زیرا دین بزرگترین نعمت خداوند است و بدون دین ما انسان نیستیم و دین ارزش و حیاتی فراتر از حیات نباتی به انسان می‌دهد.

حجت الاسلام حاجی صادقی انسان بدون دین را مرده دانست و گفت: اگر چه بدون دین حیات نباتی وجود دارد اما حیات انسانی وجود ندارد، یکی از بزرگترین دستاودهای انقلاب اسلامی این است که زمینه را برای حیات انسانی ایجاد کرده و بسیج که یک حیات انسانی و معنوی دارد یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: انسان سازی هدف والای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و نعمت بزرگ خداوند همین دین است.

نماینده ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: آموزش قرآن و فرا گرفتن آن نعمت بزرگ خداوند متعال است. بنابراین از اینکه در محفل قرآنی هستید شاکر لطف خداوند باشید.

حجت الاسلام حاجی صادقی گفت: ولایت آمده است نگذارد قرآن تحریف، تعطیل و مهجور شود و قرآن از روزی مهجور شد که امت از ولایت فاصله گرفت.

وی با اشاره به رشادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دفاع از امیرالمومنین علی علیه السلام گفت: شاید فکر کنیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از همسرش و ولی خود دفاع کرده اما نه فاطمه زهرا سلام الله علیها نگذاشت اسلام از بین برود، فاطمه جان داد تا اسلام زنده بماند و بسیج هم همین را می‌گوید، بسیجیان می‌گویند جان می‌دهیم، آبرو می‌دهیم، ولی نمی‌گذاریم انقلاب اسلامی آسیب ببیند.

کد مطلب 5536942
هادی رضایی

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