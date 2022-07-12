به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسن آل‌هاشم شامگاه سه شنبه در جلسه شورای عشایری شهرستان ورزقان با اشاره به این‌که وظیفه امور عشایر آذربایجان‌شرقی خدمات‌رسانی به جمعیت عشایری، بازسازی راه‌های عشایری و تأمین آب شرب از طریق نزدیک‌رسانی چشمه‌هاست، اظهار داشت: توزیع نهاده‌های دامی، آرد خام و یکسری خدمات دیگر از جمله توزیع پنل‌های خورشیدی از اقدامات و خدمات امور عشایر آذربایجان‌شرقی به جامعه عشایری است.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی ادامه داد: بر اساس سرشماری سال ۹۵؛ شهرستان ورزقان در دوره قشلاقی ۹۱ خانوار عشایری و در دوره ییلاقی جمعیت عشایری ورزقان به ۹۷۳ خانوار می‌رسد و در دوره ییلاقی جمعیت دام عشایر ۱۳۵ هزار رأس است.

وی بابیان این‌که سالانه ۳۰ هزار نفر جمعیت عشایری از استان‌های زنجان، آذربایجان‌غربی و اردبیل به آذربایجان‌شرقی کوچ می‌کنند، گفت: عشایر آذربایجان‌شرقی سالانه ۱۵۰۰ تُن شیر خام، ۵۰ تُن پشم، مو، کُرک، ۴۰۰ تُن گوشت قرمز، ۱۰۰۰ مترمربع ورنی و ۴۰۰ مترمربع قالی و قالیچه تولید دارند.

آل‌هاشم تصریح کرد: عشایر شهرستان ورزقان در دوره ییلاقی و قشلاقی در ۴۰ هزار و ۹۳۲ هکتار از مراتع ساکن می‌شوند. از نظر توزیع آرد خام، سهمیه آرد هر نفر عشایر ۱۲ کیلوگرم بوده اما متأسفانه تمامی سهمیه آرد به عشایر اختصاص نمی‌یابد بلکه سهمیه آرد واقعی که در اختیار عشایر قرار می‌گیرد ۴ الی ۶ کیلوگرم است.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی از استقرار نمایندگی امور عشایر در شهرستان ورزقان خبر داد و یادآور شد: به منظور تسهیل در خدمات‌رسانی به جامعه عشایری شهرستان ورزقان، تصمیم داریم تا با تأمین محل جهت استقرار نمایندگی امور عشایر و توزیع نهاده‌های دامی و آرد خام اقدام کنیم.

وی همچنین از احیای ایل راه‌های عشایری آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: با توجه به تأثیرات منفی خشک‌سالی که باعث می‌شود تا عشایر ییلاقات را ترک کنند هنگام بازگشت با روستاییان به اختلاف می‌خورند. در این راستا ۳۰۰۰ نقطه ایل راهی عشایر در استان شناسایی کرده‌ایم که برای صدور سند این راه‌ها اقدام کردیم اگر این موضوع تحقق یابد برخی از مشکلات بین عشایر و روستاییان حل می‌شود.

آل‌هاشم با تأکید بر این‌که جامعه عشایری در تأمین نهاده‌های دامی با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند، افزود: عشایر آذربایجان‌شرقی مجبور است تا برای تأمین نهاده‌های دامی، بخشی از احشام خود را بفروشد و این بدان معناست که سرمایه‌شان از دست می‌رود، امسال نیز به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی تنها بخش اندکی توانستیم نهاده دامی در بین عشایر توزیع کنیم.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی از تصویب اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی برای بازسازی راه‌ها و تأمین آب عشایری استان در جریان سفر رئیس‌جمهور به آذربایجان‌شرقی خبر داد و تأکید کرد: در صورت تخصیص این اعتبار بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های حوزه عشایر آذربایجان‌شرقی تقویت و بازسازی می‌شود.