تکرار مصاف «قاسمپور» و «کاکس» آمریکایی در مسابقات جهانی صربستان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اوزان حساس و مهم مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد، مصاف مدعیان وزن ۹۲ کیلوگرم بود که در نهایت با برتری کامران قاسمپور به پایان رسید. در رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد که در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار شد کامران قاسمپور دارنده مدال طلای جهان در دیدار انتخابی برای حضور در مسابقات جهانی صربستان مقابل امیرحسین فیروزپور دارنده مدال طلای جوانان جهان و طلای بزرگسالان آسیا با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شد و به دوبنده تیم ملی رسید.

بدین ترتیب این آزادکار عنوان‌دار توانست به لیست مسافران اعزامی به جهانی اضافه شود تا شاید بار دیگر در این میدان بزرگ به مصاف «جی دن کاکس» حریف نامدار آمریکایی برود.

قاسمپور سال گذشته در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های جهانی ۲۰۲۱ نروژ در مقابل جی‌دن کاکس قرار گرفت و با پیروزی ۳ بر ۳ فینالیست شد و حالا این احتمال وجود دارد که در پیکارهای جهانی ۲۰۲۲ صربستان نیز این مصاف جذاب و دیدنی بین او و کاکس تکرار شود.

در همین راستا کامران قاسمپور پس از برتری در رقابت‌های انتخابی و کسب دوبنده تیم ملی گفت: «در رقابت انتخابی با یک برنامه ریزی خوب مقابل امیر حسین فیروزپور کشتی قابل قبولی گرفتم و خدا را شکر برنده مسابقه شدم.»

وی در خصوص رویارویی احتمالی با کاکس آمریکایی در مسابقات جهانی گفت: «تا آن زمان در اردوهای تیم ملی با برنامه ریزی بهتر کادر فنی تمرین می‌کنم. سعی خواهم کرد کشتی قابل قبولی مقابل او بگیرم و با تمام وجود برای تکرار پیروزی برابر او تلاش می‌کنم. امیدوارم مردم هم مرا دعا کنند، چراکه در نهایت همان خواهد شد که خدا قسمت می‌کند.»

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۲۲ صربستان، رضا اطری در وزن ۶۱ کیلوگرم، حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم پور در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به دوبنده تیم ملی دست یافتند.