چرخه انتخابی برای مسابقات جهانی بر هر چیزی ارجح است

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم رونمایی از تندیس ۵ قهرمان المپیک که امروز برگزار شد، پژمان درستکار در مورد رقابتهای انتخابی تیم ملی گفت: مسابقات خوبی برگزار شد. حرف من گواه تأیید حرف وزیر ورزش بود مبنی بر اینکه که در چند سال گذشته چنین انتخابی را نداشتیم.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با تاکید بر اینکه بدون تبعیض چرخهای تعریف شد، تصریح کرد: هر چقدر انتخابی با حضور بزرگان و مردم باشد و آنها داخل کشور کشتی بگیرند اقبال مردم بیشتر میشود. یکشنبه روز پیروزی کشتی بود.
وی همچنین در مورد حواشی که بعد از برتری حسن یزدانی توضیح داد و گفت: این شور و اشتیاق مردمنشان میدهد کشتی بین آنها جایگاه دارد، آنها عکس میاندازند تا با او خاطره داشته باشند. کشتی جایگاه بزرگی دارد اما به لحاظ انضباطی نیاز به مراقبت داریم تا اتفاقی برای ورزشکاری رخ ندهد که باعث پشیمانی بشود. امیدوارم هماهنگیها در آینده بیشتر شود این اتفاقات نشان میدهد کشتی جذابیت خود را دارد.
درستکار در پاسخ به این سوال که با اتفاقات یکشنبه آیا مصدومیتی برای شما، یزدانی و قاسمپور رخ داده؟ یادآور شد: مصدومیت ایجاد شد اما شدید نبود. دوست ندارم در مورد آن صحبت کنم چون جذابیت مسابقات آنقدر زیاد بود که نمیخواهم حاشیه بر متن غلبه کند.
«برخی این انتقاد را داشتند شما میتوانستید ۲ انتخابی دیگر را در تهران برگزار کنید؛ چرا آنها به تونس اعزام میشوند؟»، درستکار در پاسخ به این پرسش گفت: چرخهای را اعلام کرده بودیم و خارج از آن هم کاری نکردیم. شاید لازم باشد در برخی از اوزان کشتیگیران با موقعیتی که دارند در عرصه بینالمللی مورد ارزیابی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: در ادامه این چرخه، کادر فنی تصمیم گرفت مسابقه انتخابی دو وزن در تونس برگزار شود که فیالبداهه نبود و به صورت تعریف شده بود.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد همچنین در مورد لیست این تیم برای بازیهای کشورهای اسلامی گفت: چرخه انتخابی برای جهانی بر هر چیزی ارجح است، تصمیم داشتیم نفراتی را انتخاب کنیم که از دل آن نفرات کشورهای اسلامی هم مشخص شوند. یک مسابقه انتخابی در ۲ وزن قرار است ۲۷ تیر برگزار شود، ۲ وزن هم به تونس میروند و احتمالاً تا ۲۷ یا ۲۸ تیر اسامی را اعلام میکنیم.
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