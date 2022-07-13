  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۴

آخرین وضعیت عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح نواب- تندگویان

آخرین وضعیت عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح نواب- تندگویان

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از پیگیری اقدامات اجرایی به منظور احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید یارجانی (نواب) با بزرگراه شهید تندگویان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حق لطفی با بیان آنکه تاکنون از ۱۶۴ حلقه شمع طراحی شده برای احداث زیرگذر تقاطع غیر همسطح بزرگراه‌های شهید یارجانی (نواب) و شهید تندگویان تاکنون ۴۰ حلقه شمع بتن ریزی و احداث شده است، افزود: متعاقب انحراف بخشی از ترافیک مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید نواب به مسیر دسترسی محلی، فضای کارگاهی لازم برای حفاری و اجرای تعدادی از شمع‌های پل چپگرد فراهم شده و به این ترتیب کار حفاری و احداث شمع‌های طراحی شده در این بخش از پروژه آغاز شده است.

وی با اعلام پیشرفت ۷ درصدی پروژه احداث تقاطع غیر همسطح نواب- تندگویان، از معارضات تاسیساتی، کمبود نقدینگی و دشواری‌های اجرای عملیات انحراف ترافیک به عنوان مهمترین موانع اجرایی پروژه یاد و اضافه کرد: جابجایی پایه‌های روشنایی و رفع معارض لوله آب، گشایش‌هایی در روند عملیات اجرایی پروژه ایجاد خواهد کرد.

طرح تقاطع غیر همسطح بزرگراه‌های شهید یارجانی (نواب) و شهید تندگویان شامل یک مسیر زیرگذر در امتداد باند شرق به غرب بزرگراه شهید تندگویان و یک پل چپگرد به منظور برقراری گردش ترافیکی شمال به شرق در محل تقاطع می‌باشد. غیر همسطح سازی تقاطع بزرگراه‌های شهید یارجانی (نواب) و شهید تندگویان ضمن کاهش گردش‌های اضافی، بار ترافیک ورودی به میدان بهمن و بزرگراه آزادگان را کاهش داده و ضمن توزیع متناسب ترافیک عبوری، بر بهبود رفت و آمدهای محلی نیز اثرگذار است.

کد مطلب 5537237

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها