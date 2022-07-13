آخرین وضعیت عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح نواب- تندگویان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حق لطفی با بیان آنکه تاکنون از ۱۶۴ حلقه شمع طراحی شده برای احداث زیرگذر تقاطع غیر همسطح بزرگراههای شهید یارجانی (نواب) و شهید تندگویان تاکنون ۴۰ حلقه شمع بتن ریزی و احداث شده است، افزود: متعاقب انحراف بخشی از ترافیک مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید نواب به مسیر دسترسی محلی، فضای کارگاهی لازم برای حفاری و اجرای تعدادی از شمعهای پل چپگرد فراهم شده و به این ترتیب کار حفاری و احداث شمعهای طراحی شده در این بخش از پروژه آغاز شده است.
وی با اعلام پیشرفت ۷ درصدی پروژه احداث تقاطع غیر همسطح نواب- تندگویان، از معارضات تاسیساتی، کمبود نقدینگی و دشواریهای اجرای عملیات انحراف ترافیک به عنوان مهمترین موانع اجرایی پروژه یاد و اضافه کرد: جابجایی پایههای روشنایی و رفع معارض لوله آب، گشایشهایی در روند عملیات اجرایی پروژه ایجاد خواهد کرد.
طرح تقاطع غیر همسطح بزرگراههای شهید یارجانی (نواب) و شهید تندگویان شامل یک مسیر زیرگذر در امتداد باند شرق به غرب بزرگراه شهید تندگویان و یک پل چپگرد به منظور برقراری گردش ترافیکی شمال به شرق در محل تقاطع میباشد. غیر همسطح سازی تقاطع بزرگراههای شهید یارجانی (نواب) و شهید تندگویان ضمن کاهش گردشهای اضافی، بار ترافیک ورودی به میدان بهمن و بزرگراه آزادگان را کاهش داده و ضمن توزیع متناسب ترافیک عبوری، بر بهبود رفت و آمدهای محلی نیز اثرگذار است.
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