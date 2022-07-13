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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۸

فرماندار ساوه خبر داد؛

اختصاص ۱۳۲ میلیارد تومان از اعتبارات استانی به شهرستان ساوه

اختصاص ۱۳۲ میلیارد تومان از اعتبارات استانی به شهرستان ساوه

ساوه- فرماندار ساوه گفت: امسال ۱۳۲ میلیارد تومان از اعتبارات استانی به عمران و آبادانی شهرستان ساوه اختصاص یافته که در مقایسه با سال گذشته از رشد ۸۵ رصدی برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی الیاسی ظهر چهارشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان ساوه گفت: امسال ۱۳۲ میلیارد تومان از اعتبارات استانی به عمرانی و آبادانی شهرستان ساوه اختصاص یافته که در مقایسه با سال گذشته از رشد ۸۵ رصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: اولویت بندی و میزان پیشرفت پروژه‌ها، میزان جذب دستگاه‌های اجرایی از استان از مهمترین فاکتورهای تقسیم اعتبارات در سال جاری عنوان شده است.

اختصاص ۱۳۲ میلیارد تومان از اعتبارات استانی به شهرستان ساوه

فرماندار ساوه تصریح کرد: امیدواریم با تخصیص‌هایی که دولت در سال جاری در نظر خواهد گرفت، شاهد پیشرفت پروژه‌ها و نهایتاً توسعه همه جانبه شهرستان باشیم.

الیاسی با اشاره به تخصیص اعتبارات در سال جاری شهرستان ساوه گفت: اعتبارات امسال در زمینه توسعه زیر ساخت‌ها اعم از توسعه راه‌های مواصلاتی، عمران و آبادانی روستاها و تقویت خدمات شهری، حوزه کشاورزی شامل آب و خاک، فرهنگ و هنر، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، عمران شهری و روستایی، صنایع دستی و گردشگری، اصلاح و تقویت شبکه‌های آب و برق، فرهنگ و هنر و مساجد و اماکن مذهبی هزینه می‌شود.

کد مطلب 5537250

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