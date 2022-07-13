اختصاص ۱۳۲ میلیارد تومان از اعتبارات استانی به شهرستان ساوه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی الیاسی ظهر چهارشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان ساوه گفت: امسال ۱۳۲ میلیارد تومان از اعتبارات استانی به عمرانی و آبادانی شهرستان ساوه اختصاص یافته که در مقایسه با سال گذشته از رشد ۸۵ رصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: اولویت بندی و میزان پیشرفت پروژه‌ها، میزان جذب دستگاه‌های اجرایی از استان از مهمترین فاکتورهای تقسیم اعتبارات در سال جاری عنوان شده است.

فرماندار ساوه تصریح کرد: امیدواریم با تخصیص‌هایی که دولت در سال جاری در نظر خواهد گرفت، شاهد پیشرفت پروژه‌ها و نهایتاً توسعه همه جانبه شهرستان باشیم.

الیاسی با اشاره به تخصیص اعتبارات در سال جاری شهرستان ساوه گفت: اعتبارات امسال در زمینه توسعه زیر ساخت‌ها اعم از توسعه راه‌های مواصلاتی، عمران و آبادانی روستاها و تقویت خدمات شهری، حوزه کشاورزی شامل آب و خاک، فرهنگ و هنر، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، عمران شهری و روستایی، صنایع دستی و گردشگری، اصلاح و تقویت شبکه‌های آب و برق، فرهنگ و هنر و مساجد و اماکن مذهبی هزینه می‌شود.