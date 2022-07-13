به گزارش خبرگزاری مهر، طرح جهاد رسانه‌ای شهید رهبر به منظور قوت بخشیدن به بحث تهیه و تولید محتوا، سوژه یابی خاص برای ارتقای سطح مخاطبان راهیان نور و همچنین کمک رسانی به امور اجرایی و کیفی سایر گروه‌های رسانه‌ای که به مناطق عملیاتی می‌آیند پیش بینی شده است.

خادمین شهدای جهاد رسانه‌ای شهید رهبر که در ۱۴ یادمان راهیان نور غرب و شمال‌غرب حضور دارند؛ متناسب با تجربه و تخصص خود به انجام امور خبرنگاری، تصویربرداری و تهیه گزارش مبادرت ورزیده و به این وسیله ضمن انجام جهاد در جبهه جنگ نرم، در زمینه زنده نگه داشتن یاد کسانی که در دفاع مقدس، در خاکریزهای رسانه‌ای مشغول مبارزه بودند، گام بر می‌دارد.

با اجرای طرح جهاد رسانه‌ای شهید رهبر؛ رسانه‌های خبری کشور می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی ستاد مرکزی راهیان نور کشور به عنوان منبع و مرجع اخبار حماسه راهیان نور در جریان لحظه‌ای اخبار و رویدادهای راهیان نور غرب و شمال غرب قرار بگیرند.