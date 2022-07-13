به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، نخستین جلسه جابجایی و فروش ساختمان زندان‌های استان‌های البرز و تهران عصر سه شنبه ۲۱ تیر ماه در وزارت دادگستری برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست امین حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد، رئیس سازمان زندان‌ها، استاندار البرز، شهردار کرج و نمایندگان استانداری تهران، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه نقطه نظرات و برنامه‌های خود را برای تسهیل در انجام این امر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این جلسه به منظور بررسی مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان البرز با موضوع جابجایی و فروش ساختمان زندان‌های استان البرز و تهران برگزار شد.