خبرگزاری مهر - گروه استانها- هادی دوراهکی: در فاصله ۲۵ کیلومتری از مرکز شهرستان دیر روستایی سراسر پوشیده از نخل آرام گرفته که رنگی از توسعه به خود ندیده است.
روستایی با بیش از ۳۱ خانوار ساکن محروم و مهجور بهنام «تنگ خوش» از توابع بخش آبدان شهرستان شهرستان دیر که میتوان گفت مردمانش کوه صبر و استقامت هستند.
تنگ خوش روستایی با داشتن مردمانی پاک و ساده زیست از جنس نخلهای جنوب با برخورداری از حداقل امکانات رفاهی در اوج محرومیت هستند و با وعدههای مسئولان هنوز مشکلات آنها رفع نشده است.
این روستا با مشکلات جاده ارتباطی، اجرا نشدن طرحهای هادی، نبود خانه بهداشت، نداشتن آسفالت، نبود هیچ گونه فضای ورزشی و تفریحی و همچنین فضای سبز و از همه مهمتر ادعای تعدادی از قدیمیهای منطقه که ادعای زمین و ارث پدری خود را از مردم این روستا دارند.
«تنگ خوش» یکی از روستاهای تاریخی استان بوشهر با قدمتی بیش از ۲۰۰ ساله و از زیباترین نقاط گردشگری استان بوشهر به شمار میآید که حکایتهای متواتری از فرهنگ و اصالت مردمانش بر سر زبانها جاری و ساری است؛ طبیعت فریبنده اش در میان دو کوه جلوهای ویژه به خود گرفته و به سبب دارا بودن نخلهای سر به فلک کشیده و چشمه آب گرم معدنی اش که خود حدیث مفصلی دارد به اهمیت آن دوچندان افزوده است.
وجود چشمه آب گرم روستای تنگ خوش با خاصیت درمانی، فرصتی برای توسعه صنعت گردشگری، اما از این ظرفیت تاکنون به دلیل عدم همراهی مسئولان و کم توجهی آنها به صنعت گردشگری روستاهای استان به درستی استفاده نشده است و بخش درمانی این چشمه زیبای خدادادی همچنان مغفول مانده است.
آب چشمه آب گرم این روستا گوگردی است و برای درمان انواع مختلف بیماریهای پوستی مفید و سودبخش است. به همین دلیل خیلی از مردم منطقه و بخش اعظمی از گردشگران با هدف تسکین بیماریهای پوستی خود این مکان زیبا را انتخاب میکنند و علیرغم نداشتن هیچگونه امکانات تفریحی و ناهمواری مسیر، آخر هر هفته مملو از حضور گردشگران جوان میشود.
تنگخوش مورد غفلت قرار گرفته است
دهیار روستای تنگ خوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک از روستاهایی که تاکنون مورد غفلت واقع شده است و به خوبی زیرساختهای آن توسعه نیافته است، روستای تنگخوش شهرستان دیر است که نیازهای بسیار زیادی دارد و مردم خواستار تلاش مسئولان برای رفع کمبودهای این روستا هستند.
محمد پاریابی با بیان اینکه روستای تنگ خوش با ۳۱ خانوار در قالب ۱۵۰ نفر جمعیت در ۲۵ کیلومتری مرکز شهرستان دیر است افزود: شغل اصلی مردم دامداری و کشاورزی است که نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی دارد.
نبود امکانات اولیه در روستا
وی از اجرا نشدن طرحهای هادی روستایی در شش سال اخیر در این روستا خبر داد و اظهار داشت: نبود امکانات مورد نیاز برای امرار معاش مردم روستا از جمله نبود اینترنت برای دانشآموزان امکانات رفاهی اولیه برای زندگی و حتی نبود یک دکه سوپری باعث شده است جوانان روستا پس از ازدواج به خارج از روستا مهاجرت کنند.
پاریابی با بیان اینکه سالهاست وسایل زمین بازی و تفریحی برای کودکان خریداری شده است و به دلیل نبود زمین برای نصب زیر آفتاب در حال فرسوده شدن است تصریح کرد: در این روستا هیچ گونه امکانات تفریحی و ورزشی بجز بازی با سنگ و در کوچه پس کوچههای سنگی و خاکی قدم زدن و دنبال هم دویدن برای کودکان و حتی جوانان وجود ندارد که دیدن چنین وضعیت تأسف باری برای من که دهیار این روستا هستم مایه شرمندگی است.
کوچهها و معابر سنگلاخی
رئیس شورای اسلامی روستای تنگ خوش در گفتگو با خبرنگار مهر، وجود کوچهها و معابر سنگلاخی یکی از مشکلات آزار دهنده مردم بهویژه افراد سالخورده عنوان کرد و افزود: سالهای طولانی است که هیچ طرح هادی روستایی در این روستا انجام نگرفته است و مردم نیاز دارند که طرح هادی روستایی با اعتبار در کمیته برنامهریزی تصویب و اجرا شود.
عباس سلیمی تعمیر و مرمت کانال انتقال آب چشمه این روستا به طول هزار متر را یکی از خواستههای مهم و اولویت دار مردم بر شمرد و اظهار داشت: از سالهای بسیار دور آب شرب مردم روستا برای دام داری و کشاورزی از طریق انتقال آب چشمه تنگ خوش که فاصلهای سه هزار و ۵۰۰ متری تا روستا دارد تأمین و مردم هیچ دغدغهای برای کمبود آب نداشتند.
معارض برای زمینهای روستا
وی افزود: متأسفانه هزار متر از کانال انتقال آب این چشمه تا روستا فرسوده و تخریب شده است و تأمین آب مورد نیاز برای کشاورزی، دامداری و منازل مردم نیز که از این چشمه تأمین میشده بهطور کامل متوقف شده است.
رئیس شورای اسلامی روستای تنگ خوش وجود تعدادی معارض برای زمینهای روستا از دیگر مشکلات این مردم برشمرد و گفت: متأسفانه چند سالی است شاهد ادعا و تصرف زمینهای کشاورزی عدهای از مردم این روستا هستیم که هر روز با یک بهانه تعدادی از خانزاده های منطقه ادعای زمین و ارث پدری را از این ملت رنج کشیده میکنند.
زندگی برای مردم سخت شده است
کربلایی حسن پاریابی مرد ۵۵ ساله و کشاورز روزهای سخت این روستا میگوید: بر خلاف برخی روستاهای دیگر ۷۰ درصد جمعیت تنگ خوش جوان است و نبود امکانات و مشکلات فراوان باعث شده است که زندگی روز به روز برای اهالی این روستا سختتر و هر روز شاهد مهاجرت فرزندانمان به شهرهای اطراف باشیم.
او میگوید: مردم این روستای از همه چیز محروم، گندم، جو، گوجه فرنگی و پیاز میکارند و شغل اغلب مردم دامداری است و گندم این روستا به حدی مرغوبیت دارد که اگر نان آن پخت شود عطر آن در کل روستا میپیچد.
حسین فاریابی یکی از اعضای شورای اسلامی این روستا در گفتگو با مهر اظهار داشت: روستای ما مشکلات بسیار زیادی دارد که امیدواریم مسئولان اهتمام ویژهای برای حل این مشکلات داشته باشند.
وی خواستار توسعه امکانات رفاهی در این روستا شد و اضافه کرد: بازسازی و تعمیر دیوار و محوطه مدرسه این روستا یکی از خواستههای مهم روستا است تا بتواند در زمینه فرهنگی شاهد توسعه بیشتر شهر باشیم.
لزوم توجه به جوانان
محمد سلیمی پور از جوانان روستای تنگ خوش، توسعه امکانات ورزشی در روستاها، نشاط و شادی را برای قشر جوان ساکن در روستاها ایجاد میکند و به واسطه نیاز به گذراندن درست اوقات فراغت و معضلات فرهنگی و اجتماعی خاص در روستا، ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
داریوش میرزایی نیز اظهار داشت: توجه به ورزش جوانان در مناطق روستایی نیز امری لازم و ضروری است که میبایست مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد و با جذب اعتبارات و کمکهای مردمی و تهیه امکانات ورزشی در سطح روستاها شرایط مساعدی برای حضور جوانان روستایی در عرصه ورزش فراهم شود.
محرومیت از کمترین امکانات
مختار پاریابی عضو دیگر شورای اسلامی روستای تنگ خوش در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جوانان و نوجوانان روستایی برخلاف همسن و سالان شهری خود که از دهها و صدها نوع امکانات گوناگون شهری برخوردار هستند، از کمترین امکاناتی در این عرصه بی بهره بوده و بیشتر جوانان اوقات خود را به بطالت میگذرانند.
وی اظهار داشت: با توجه به موقعیت و ظرفیت گردشگری روستای تنگ خوش و وجود چشمه آب گرم معدنی و مناظر طبیعی و خدادادی آن در صورت توسعه میتواند به رونق اقتصادی شهرستان یاری رساند.
اجرای طرح هادی و بازسازی کانال انتقال آب
فرماندار شهرستان دیر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم ارائه خدمات مناسب به روستاها، اظهار داشت: روستاها نقش بسیار مهمی در تولید محصولات کشاورزی و مواد لبنی دارند که باید به خوبی تقویت شوند.
یونس باربرز در ارتباط با مشکلات روستاهای شهرستان دیر با بیان اینکه روستاهای شهرستان دیر مشکلاتی دارند که حل اینها همت بالا، پیگیری خیلی زیاد و اعتبارات میخواهد و از همه ظرفیتها و توان برای حل این مشکلات استفاده خواهیم کرد.
وی با اشاره به مشکلات روستای تنگ خوش به ویژه در حوزه تأمین آب شرب اظهار داشت: با توجه به اهمیت بازسازی کانال انتقال آب چشمه این روستا به طول هزار متر، روستای تنگ خوش را در اولویت تقسیم اعتبار در حوزه آب قرار دادیم و مبلغ ۴ میلیارد ریال در کمیته اعتبارات شهرستان مصوب گردید که در اختیار جهاد کشاورزی برای انجام این پروژه قرار خواهد گرفت.
باربرز با اشاره به ظرفیتهای کنونی منابع آبی شهرستان اظهار داشت: برای رفع مشکل کم آبی روستاهای «تنگ خوش، ملخرگ و لوهک» بخش آبدان از توابع این شهرستان بزودی عملیات حفر یک حلقه چاه در دستور کار قرار میگیرد.
تنگ خوش از روستاهای اولویت دار است
فرماندار شهرستان دیر افزود: روستای تنگ خوش از روستاهای اولویت دار برای اجرای طرح هادی روستایی است که تا پایان سال عملیات اجرایی طرح هادی در این روستا آغاز خواهد شد.
باربر با تاکید بر مبارزه با زمین خواری و توجه ویژه دستگاههای متولی به احقاق حقوق مردم در سطح شهرستان گفت: در بحث واگذاری زمینهای روستا به مردم، پیگیریهای لازم انجام شده و جوانان روستا جهت دریافت زمین در اطراف روستا میتوانند به بنیاد مسکن مراجعه کنند،
فرماندار شهرستان دیر گفت: راه حل رفع مشکل معارض برای زمینهای روستا را با جدیت و از طریق دستگاههای متولی پیگیری خواهیم کرد و در این زمینه اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.
در همین راستا مردم این سامان چشم به انتظار نگاه مهربانانه فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین شهرستان و استان هستند تا در سایه عنایت ویژه و تخصیص اعتباری درخور توجه این روستای فراموش شده را بازیابند.
همچنین میتوان با شناسایی و معرفی روستاهایی که قدمتی دیرینه دارند و از ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی نیز برخوردارند، گامهای مؤثری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور برداشت.
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