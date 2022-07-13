«گوترش» خواستار قرار گرفتن نام رژیم صهیونیستی در لیست سیاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر از راشاتودی، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد پس از انتشار تازهترین گزارش سازمان ملل با عنوان «کودکان و درگیری نظامی»، با ابراز غافلگیری از مواجهه با شمار کودکان کشته شده توسط ارتش رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که این رژیم در صورت تداوم این شرایط باید در لیست سیاه قرار گیرد.
سازمان ملل متحد در این گزارش، ۲ هزار و ۹۴۳ فقره نقض فاحش حقوق یک هزار و ۲۰۸ کودک فلسطینی را در سرزمینهای اشغالی، کرانه باختری، بیت المقدس و نوار غزه تأیید کرده است. علاوه بر این، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی ۷۸ کودک فلسطینی را کشته، ۹۸۲ کودک دیگر را نقص عضو و همچنین ۶۳۷ تن را زندانی کردهاند. در ادامه این گزارش به این نکته نیز اشاره شده که ۷۵ درصد از کودکان زندانی، مورد خشونت فیزیکی قرار گرفتهاند.
گوترش در اینباره نوشت: شمار کودکان کشته و نقص عضو شده توسط نظامیان اسرائیلی در جریان درگیریها، حملات هوایی در مناطق پرجمعیت و استفاده از مهمات جنگی در خلال عملیاتها علیه آنها، مرا شوکه کرد.
وی ادامه داد: در صورتی که این شرایط در سال ۲۰۲۲ بدون هیچ پیشرفت معناداری، تکرار شود، اسرائیل باید در فهرست، قرار گیرد.
منظور گوترش از فهرست، «لیست سیاهی» است که در پایان هر کدام از گزارشهای سالانه «کودکان و جنگ» قابل مشاهده است. رژیم صهیونیستی تاکنون در این فهرست که به منظور اعمال فشار بر کشورها و گروههای مسلح ناقض حقوق کودکان تهیه میشود، قرار نگرفته است.
برخی از دیپلماتها بر این باورند که این رژیم به همراه عربستان سعودی، به تازگی برای بیرون نگه داشتن نام خود از این فهرست، بر سازمان ملل اعمال فشار کردهاند.
گزارش سال ۲۰۲۱ این نهاد حاکی از آن بود که در جریان جنگهای رخ داده در سراسر جهان در بازهای یکساله، در مجموع ۲ هزار و ۵۱۵ کودک کشته و ۵ هزار و ۵۵۵ کودک دیگر نقص عضو شده و علاوه بر این، ۶ هزار و ۳۱۰ کودک نیز به عنوان کودک سرباز یا به اشکال دیگر، در این جنگها مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند.
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