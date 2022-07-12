سران صهیونیست باید به دلیل زنده سوزاندن سربازان مصری محاکمه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز سه شنبه در سخنانی به زنده سوزاندن سربازان مصری از سوی نظامیان صهیونیست در جریان جنگ سال ۱۹۶۷ واکنش نشان داد.

وی با تاکید بر لزوم محاکمه سران رژیم صهیونیستی به دلیل دست داشتن در این جنایت وحشیانه، تاکید کرد: رخدادهای این چنینی، بی نتیجه بودن تلاش‌ها در راستای ادغام رژیم صهیونیستی بین کشورهای منطقه از طریق عادی سازی روابط را نمایان می‌کند.

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد: افشای جنایت ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی در جنگ ۱۹۶۷ و زنده سوزانده شدن ده‌ها سرباز مصری، میزان بالای خوی تروریستی و سادیسم حاکم بر رفتار ارتش این رژیم در تمام جنگ‌ها علیه جهان اسلام را نشان می‌دهد.

حازم قاسم تاکید کرد: ارتش رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان همچنان آن از انجام جنایات جنگی و استفاده از سلاح‌های ممنوعه بین‌المللی و نیز کشتار و سوزاندن عمدی غیرنظامیان دست برنداشته اند. این رخدادها در تمام جنگ‌ها علیه نوار غزه و ماجرای زنده سوزانده شدن «محمد ابوخضیر» کودک فلسطینی از سوی شهرک‌نشینان صهیونیست، به طور آشکارا تکرار شده است.

گفتنی است اخیراً رسانه‌های صهیونیستی اسنادی را افشا کردند که در آن زنده سوزانده شدن سربازان مصری در جنگ ۱۹۶۷ و دفن آنها مطرح شده است. در پی افشای این رخداد، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در گفتگوی تلفنی با یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار ارائه توضیحات از سوی تل‌آویو درباره آن شد.