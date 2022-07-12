به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در گزارش سالانه خود تاکید کرد که رژیم صهیونیستی مسئول به شهادت رسیدن ۷۸ کودک فلسطینی و زخمی شدن ۹۸۲ نفر دیگر در اراضی اشغالی در سال ۲۰۲۱ است.



در این گزارش آمده است که نزدیک به ۱۹ هزار کودک در ۲۱ کشور از جمله ۴ کشور عربی، سال گذشته در معرض تجاوز و جنایت بوده‌اند که یکی از این کشورها فلسطین بوده است.

دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که در صورت ادامه این وضعیت در سال ۲۰۲۲، رژیم صهیونیستی در گزارش آتی، در لیست شرم این سازمان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است رژیم صهیونیستی در دهه‌های اخیر پس از اشغال سرزمین فلسطین از هر راهی تلاش کرده سیطره جعلی خود بر این اراضی را تقویت و تثبیت نماید. قتل عام و کشتار کودکان، جوانان و زنان و مردان فلسطینی یکی از راهکارهایی است که صهیونیست‌ها به طور جدی در دستور کار قرار داده اند تا در نهایت هدف اساسی خود مبنی بر از بین بردن ملت فلسطین را محقق کنند. با این وجود اقدامات رژیم صهیونیستی در دهه‌های اخیر به سد محکمی به نام مقاومت فلسطین برخورد کرده است.

زنده شدن روحیه مقاومت و ایستادگی در بین فلسطینی‌ها در غزه، کرانه باختری، قدس و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ باعث شده با شهادت هر فلسطینی، دهها جوان و نوجوان دیگر راه وی را ادامه داده و مانع اجرای پروژه‌های صهیونیستی شوند. همین مساله اهداف صهیونیست‌ها را به بن بست کشانده و باعث شده امروز حضور ملت فلسطین در سرزمین آبا و اجدادی اش از هر زمانی قوی‌تر و ملموس‌تر باشد.