  1. سیاست
  2. مجلس
۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۶

موسوی در تذکر شفاهی:

«صف اولی‌ها» به میان مردم بیایند

«صف اولی‌ها» به میان مردم بیایند

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: به صف اولی‌ها که از قاب تلویزیون برای مردم صحبت می‌کنند می گویم به بطن مردم بیایید و مشکل آنها را لمس کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل امروز (چهارشنبه ۲۲ تیرماه) در صحن علنی مجلس در تذکر شفاهی، ضمن تبریک و گرامیداشت روز حجاب و عفاف گفت: رهبر انقلاب فرمودند به وضع مردم رسیدگی کنید. خطاب به صف اولی‌هایی که از قاب تلویزیون برای مردم صحبت می‌کنند می گویم به بطن و میان مردم بیایید و مشکلات آنها را لمس کنید. نباید زیاد حرف زد چرا که به عمل کار بیاید به سخندانی نیست.

وی با تأکید بر فرموده رهبر انقلاب که خط قرمز ما مردم و نظام هستند، تاکید کرد: به صف اولی‌ها می گویم باید شرایط کشور را مدیریت کنید.

کد مطلب 5537408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه