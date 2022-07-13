به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل امروز (چهارشنبه ۲۲ تیرماه) در صحن علنی مجلس در تذکر شفاهی، ضمن تبریک و گرامیداشت روز حجاب و عفاف گفت: رهبر انقلاب فرمودند به وضع مردم رسیدگی کنید. خطاب به صف اولی‌هایی که از قاب تلویزیون برای مردم صحبت می‌کنند می گویم به بطن و میان مردم بیایید و مشکلات آنها را لمس کنید. نباید زیاد حرف زد چرا که به عمل کار بیاید به سخندانی نیست.

وی با تأکید بر فرموده رهبر انقلاب که خط قرمز ما مردم و نظام هستند، تاکید کرد: به صف اولی‌ها می گویم باید شرایط کشور را مدیریت کنید.