به گزارش خبرنگار مهر، علی علیزاده نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه ۲۲ تیرماه) در جلسه علنی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: جامعه کارگری امور نگهداری راه آهن، تعداد کثیری از نیروهای راه‌آهن را تشکیل می‌دهند؛ اما متأسفانه از کسری بیمه، تعلل در پرداخت حقوق، نبود امنیت شغلی، عدم اجرای درست قانون کار و اجرای طبقه بندی مشاغل در رنج هستند و علیرغم پیگیری‌ها به این مشکلات توجه نشده است.

وی تاکید کرد: جا دارد شخص وزیر راه و شهرسازی به این مسائل ورود کند و اجازه ندهد حق این نیروها توسط راه‌آهن ضایع شود.

نماینده مردم مراغه وعجب شیر در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزیر نیرو در رابطه با افزایش بهای آب مصرفی کشاورزی عنوان کرد: با مسئولان مربوطه چندین جلسه برگزار و مذاکره کردیم و وعده‌هایی دادند؛ اما متأسفانه همچنان اقدام مناسبی صورت نگرفته در حالی که این موضوع جز کاهش تولیدات کشاورزی ثمره‌ای در پی ندارد.