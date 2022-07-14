رونمایی از سامانه ملی مودیان مالیاتی/ کاهش مالیات واردات کنندگان

به گزارش خبرنگار مهر هفته اخیر را یکی از پر اتفاق ترین هفته‌های اقتصاد ایران در حوزه مالیات دانست و مهمترین خبر رونمایی از «سامان ه ملی مودیان مالیاتی» و کاهش مالیات علی الحساب واردکنندگان مواد اولیه بود.

رونمایی از «سامانه ملی مودیان مالیاتی»

سازمان امور مال یاتی همزمان با روز مالیات و همانطور که از پیش گفته شده بود، از «سامانه ملی مودیان مالیاتی» که بازوی اجرایی «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است، رونمایی کرد.

البته بر اساس این گزارش در حال حاضر عضویت در «سامانه ملی مودیان» برای مودیان علاقه‌مند اختیاری است و در ماه‌های آینده حسب فراخوان‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، مؤدیان مشمول مکلف به عضویت در این سامانه خواهند بود.

تمدید مهلت اظهار نامه مالیاتی

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: روز شنبه یکم مردادماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری است. همچنین این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار تا ۲۶ تیرماه تمدید شد.

کاهش مالیات علی الحساب واردکنندگان مواد اولیه

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار گفت: باتوجه به افزایش قیمت‌های جهانی کالاها و نیز اصلاح نرخ ارز محاسباتی، وزارت اقتصاد برای کمک به تأمین نقدینگی واردکنندگان، مالیات علی‌الحساب ۴ درصدی واردکنندگان را به ۲ درصد کاهش داد و این رویه تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

البته این خبر را پیش از این نیز وزیر اقتصاد در توییتی داده بود. همچنین وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که همه کالاها به‌غیر از واردات برخی کالاها مشمول مالیات علی‌الحساب ۴ درصدی بودند، اما بر اساس ابلاغیه جدید وزیر اقتصاد همه کالاهای غیرمصرفی مشمول نصف شدن این مالیات علی‌الحساب شدند.

تدوین آئین‌نامه تفکیک حساب شخصی و تجاری تا ماه آینده

داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: آئین‌نامه تفکیک حساب شخصی و تجاری تا ماه آینده توسط بانک مرکزی نهایی می‌شود و با این اقدام افرادی که با حساب شخصی خود کار تجاری کنند، مشمول مالیات خواهند شد.

منظور گفت: در حال حاضر مالیات از مشاغل با عدالت بیشتر وصول می‌شود. میزان مالیات ۲.۵ برابر شده اما از ۴ میلیون مودی مالیاتی، مالیات ۱.۶ میلیون نفر صفر تعیین شده و ۸۰۰ هزار مودی نیز مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنند.

انعقاد موافقتنامه حذف مالیات مضاعف بین ایران و نیجریه

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از انعقاد «موافقتنامه حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی بین ایران و نیجریه» خبر داد.

تکذیب بازگشت ارز ۴۲۰۰

در روزهای گذشته برداشت‌های اشتباه از اظهارات وزیر اقتصاد مبنی برارسال لایحه‌ای از دولت به منظور کاهش حقوق گمرکی حاشیه ساز شد و واکنش‌هایی در فضای مجازی در پی داشت. در همین ارتباط وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ دولت به منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام شده کالاهای وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی اقدام نموده و خواستار کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا قطعات و ماشین آلات از ۴ درصد به ۱ درصد شده است، که امید است هر چه زودتر در دستور بررسی و تصویب قرار گیرد.

در این اطلاعیه تأکید شده است؛ لایحه مذکور ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به ۴۲۰۰ تومانی ندارد.