مشارکت در نشست ریاض بر خلاف اصول امنیت ملی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه المعلومه، جعفر البیاتی کارشناس امنیتی عراقی در سخنانی از طرح عربستان سعودی برای برگزاری نشست ریاض، در جریان سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد.

وی با اشاره به اینکه برآیند این نشست بر خلاف اصول امنیت ملی عراق قرار دارد، دلایل این امر را برشمرد.

البیاتی تاکید کرد: آمریکا همپیمان واقعی عراق نیست چون نه فقط به صورت محرمانه حتی به شکل علنی با گروههای افراطی در ارتباط است.

وی افزود: نشست ریاض که با حضور رئیس جمهور آمریکا و برخی دیگر از سران کشورهای عربی برگزار می‌شود در راستای امنیت ملی عراق قرار ندارد، آمریکا تنها به تأمین منافع خود می‌اندیشد و یکی از مهمترین شاخص‌ها برای این مساله عدم تحرک جدی آنها برای تعیین وضعیت اردوگاه الهول است که به بزرگترین منبع تهدیدآمیز برای امنیت عراق تبدیل شده است.

کارشناس عراقی تاکید کرد: واشنگتن همچنین به دنبال شکل دادن ائتلاف‌هایی جدید علیه برخی کشورهای منطقه است، این مساله هرگز در راستای منافع ما نیست چون عراق باید از چنین تنش‌های منطقه‌ای دور بماند و در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نکند.

وی افزود: تلاش برای مشارکت عراق در نشست ریاض به نفع ما نیست و بغداد باید از محورهایی که در تلاش برای بحران سازی در منطقه هستند، دور بماند، آن هم در منطقه‌ای که در سالهای اخیر چالش‌های متعددی را از سر گذرانده است.