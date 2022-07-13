  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۹

تحلیلگر عراقی:

مشارکت در نشست ریاض بر خلاف اصول امنیت ملی عراق است

مشارکت در نشست ریاض بر خلاف اصول امنیت ملی عراق است

جعفر البیاتی کارشناس امنیتی عراقی با برشمردن چندین دلیل مختلف، تاکید کرد: مشارکت احتمالی طرف های عراقی در نشست ریاض که قرار است با حضور بایدن برگزار شود بر خلاف اصول امنیت ملی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه المعلومه، جعفر البیاتی کارشناس امنیتی عراقی در سخنانی از طرح عربستان سعودی برای برگزاری نشست ریاض، در جریان سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد.

وی با اشاره به اینکه برآیند این نشست بر خلاف اصول امنیت ملی عراق قرار دارد، دلایل این امر را برشمرد.

البیاتی تاکید کرد: آمریکا همپیمان واقعی عراق نیست چون نه فقط به صورت محرمانه حتی به شکل علنی با گروههای افراطی در ارتباط است.

وی افزود: نشست ریاض که با حضور رئیس جمهور آمریکا و برخی دیگر از سران کشورهای عربی برگزار می‌شود در راستای امنیت ملی عراق قرار ندارد، آمریکا تنها به تأمین منافع خود می‌اندیشد و یکی از مهمترین شاخص‌ها برای این مساله عدم تحرک جدی آنها برای تعیین وضعیت اردوگاه الهول است که به بزرگترین منبع تهدیدآمیز برای امنیت عراق تبدیل شده است.

کارشناس عراقی تاکید کرد: واشنگتن همچنین به دنبال شکل دادن ائتلاف‌هایی جدید علیه برخی کشورهای منطقه است، این مساله هرگز در راستای منافع ما نیست چون عراق باید از چنین تنش‌های منطقه‌ای دور بماند و در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نکند.

وی افزود: تلاش برای مشارکت عراق در نشست ریاض به نفع ما نیست و بغداد باید از محورهایی که در تلاش برای بحران سازی در منطقه هستند، دور بماند، آن هم در منطقه‌ای که در سالهای اخیر چالش‌های متعددی را از سر گذرانده است.

کد مطلب 5537746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه