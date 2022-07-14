گسترش زیرسویه جدید اومیکرون در جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، طبق گزارش محققان، این جهش جدید که BA.۲.۷۵ نام دارد دانشمندان را نگران کرده است زیرا به نظر می‌رسد به سرعت گسترش می‌یابد و ایمنی ایجاد شده ناشی از واکسن‌های کووید ۱۹ و مصونیت ناشی از ابتلاء به عفونت در گذشته را دور می‌زند.

اما به گفته کارشناسان، مشخص نیست که آیا این بیماری می‌تواند بیماری جدی تر و حادتری نسبت به سایر اشکال کووید ۱۹ ایجاد کند یا خیر.

«متیو بینیکر»، مدیر ویروس شناسی بالینی در کلینیک مایو مینه سوتا، گفت: «هنوز خیلی زود است که بتوانیم نتیجه گیری های زیادی کنیم. اما به نظر می‌رسد، به خصوص در هند، نرخ انتقال بیماری، افزایش تصاعدی را نشان می‌دهد.»

«شیشی لو»، رئیس بیماری‌های عفونی شرکت هلیکس، می‌گوید: «مشاهده این نوع جدید در سرتاسر جهان نشانه اولیه گسترش این زیرسویه است.»

علاوه بر هند و سه مورد اخیر در ایالات متحده، BA.۲.۷۵ در ۱۰ کشور دیگر از جمله استرالیا، آلمان، بریتانیا و کانادا شناسایی شده است.

کارشناسان نگرانند که این نوع به راحتی به سلول‌ها متصل شود و از آنتی بادی‌های محافظ بدن فرار کند. اما محققان خاطرنشان کردند که واکسن‌ها و دوزهای تقویتی هنوز بهترین دفاع در برابر کووید ۱۹ شدید هستند.

بینیکر گفت: «ممکن است برخی بگویند "خب، واکسیناسیون و دوزهای تقویتی از ابتلای افراد جلوگیری نکرده است." بله، این موضوع درست است، اما آنچه ما دیدیم این است که میزان افرادی که در بیمارستان بستری می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند به طور قابل توجهی کاهش یافته است.»

محققان می‌گویند واکسن‌های اصلاح‌شده‌ای که انواع اخیر اومیکرون را هدف قرار می‌دهند باید در پاییز امسال در دسترس باشند.