لغو ویزای مسافران جام جهانی برای ورود به کیش/کشفیات جدید در گیلان

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته رؤسای سازمانهای هواپیمایی کشوری ایران و قطر در سومین دور مذاکرات صورت گرفته میان دو کشور، تفاهم نامه افزایش همکاریهای هوایی به امضا رساندند.
میراکبر رضوی سخنگوی این سازمان گفت: پس از انجام دو دوره مذاکرات در خصوص افزایش همکاریهای دو جانبه حمل و نقل هوایی میان ایران و قطر در شهر دوحه و جزیره کیش، صبح روز جمعه ۱۷ تیرماه، با سفر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری قطر به تهران، تفاهم نامه و قرارداد همکاری بین رؤسای سازمان هواپیمایی کشوری دو کشور به امضا رسید.
وی افزود: در تفاهم نامه مذکور استفاده از ظرفیتهای حمل و نقل هوایی ایران در بازیهای جام جهانی ۲۰۲۲، به امضا رسید و اهداف صنعت حمل و نقل هوایی ایران بر اساس رهنمودهای وزیر راه و شهرسازی مورد تاکید قرار گرفت و لحاظ شد.
رضوی تصریح کرد: در این تفاهم نامه، تردد تماشاگران بازیهای جام جهانی از جانب شرکتهای هواپیمایی ایرانی و همچنین افزایش پروازهای ایران بنا به درخواست و ظرفیت طرف ایرانی مورد موافقت قرار گرفت.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: همچنین موضوع لغو روادید اتباع خارجی که تمایل به بازدید یا اقامت در جزیره کیش در دوره بازیهای جام جهانی را دارند، به طرف قطری اعلام شد.
کشف ۵۶۴ شیء تاریخی در گیلان
مدیر کل میراث فرهنگی گیلان با اشاره به دستگیری ۴۲ قاچاقچی اشیا عتیقه، گفت: در سه ماهه نخست امسال ۵۶۴ شیء تاریخی در ۱۷ شهرستان استان گیلان کشف و ضبط شده است.
ولی جهانی گفت: مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی با همراهی نیروی انتظامی گیلان ۵۶۴ قطعه شیء تاریخی را بهار امسال در ۱۷ شهرستان استان کشف و ضبط کردند.
وی با اشاره به حفاظت از میراث تاریخی و پیشینه کهن مردم گیلان به عنوان یکی از وظایف این اداره کل، افزود: مأموران انتظامی ۴۲ قاچاقچی اشیای عتیقه را هم در این مدت دستگیر و به مراجع قضائی تحویل دادند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: در این مدت ۹ دستگاه فلزیاب از متهمان کشف شد.
حضور ١٠ روزه اقوام ایرانی در استان فارس
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استاندار فارس گفت: جشنواره اقوام ایرانی با حضور ٩ استان کشور در فارس به مدت ١٠ روز برگزار میشود.
محمد فرخ زاده بیان کرد: از جمله مباحثی که در استان فارس مورد توجه است مسئله توسعه اقتصاد گردشگری است از این رو برنامه ریزی ها به گونهای بوده است که بتوان شرایط را در جامعه به سمتی پیش برد که توسعه گردشگری در جامعه روی دهد.
به گفته معاون استاندار فارس بیش از ٩ استان در جشنواره اقوام ایرانی اعلام کردهاند این در حالی است که استانهای دیگری هم متقاضی حضور در این جشنواره بودند که به دلیل محدودیت ظرفیت و امکانات، مقرر شد که در طول سال در جشنواره مشابه شرکت کنند.
فرخ زاده افزود: بهتر است که غنی سازی اوقات فراغت همراه با آموزش باشد در بحث سبک زندگی به عنوان یکی دیگر از مسائل مورد نظر رهبری، نیز موضوع آداب و رسوم و باورها و مسائل مربوط به بازیهای بومی و محلی باید لحاظ شود، چرا که مردم در این بخش از کار به دلیل دیرینه بودن سنت و آداب، ارتباط خوبی برقرار خواهند کرد.
استفاده از ظرفیت بهینه تهاتر فضای نمایشگاهی داخل کشور
این هفته علیاصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور در مراسم هماندیشی فعالان صنعت گردشگری و اهمیت حضور در نمایشگاههای بینالمللی کشورهای فرانسه، ژاپن و اسپانیا که در سالن هویزه باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، گفت: برگزاری نمایشگاههای گردشگری یکی از فرصتهای بسیار خوبی است که میتوانیم ظرفیتهای گردشگری کشورمان را معرفی کنیم. باید این موضوع را تصدیق کنم که ظرفیتهای معرفی ایران متناسب با آنچه که باید باشد، نیست.
معاون گردشگری کشور افزود: هر اقدامی که برای معرفی بهتر ایران و پیوند کسب و کارهای گردشگری کشورمان با سایر کشورها انجام شود، لازم است. یکی از مصادیق آن برگزاری نمایشگاههای تخصصی گردشگری است که به همین منظور فعالان گردشگری امروز دور هم جمع شدند.
شالبافیان تصریح کرد: اگر از من پرسش شود دولت چه وظایفی در حوزه گردشگری دارد، حتماً میگویم بازاریابی که در رأس تمام وظایف دولت قرار دارد. البته دولت در این زمینه کم عمل کرده است و به اندازه کافی این وظایف را انجام نداده است.
سنگنگارههای باستانی در ارتفاعات جنوبی مشهد کشف شد
در این هفته مسئول ثبت ملی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی خراسان رضوی گفت: چندین مجموعه سنگنگاره باستانی در ارتفاعات جنوب شهر مشهد کشف شد.
محمود طغرایی اظهار کرد: در بررسیهای باستان شناسی که اخیراً به منظور شناسایی، مستندسازی و ثبت ملی آثار تاریخی محدوده ارتفاعات جنوبی مشهد انجام شد، چهار مجموعه جدید از سنگ نگارههای باستانی کشف و مورد مستندسازی قرار گرفت.
مسئول ثبت ملی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی خراسان رضوی ادامه داد: در این مجموعه سنگ نگارههای باستانی، نقوش متعددی از جمله نقش قوچ، بز کوهی، تصویر انسان کمان در دست و در حال شکار به صورت کنده شده بر روی سطوح سنگی ترسیم شده است.
وی اظهار کرد: در بررسیهای اولیه، پیشینه این نقوش مربوط به پیش از تاریخ و حدود هزار تا ۶ هزار سال پیش برآورد شده که البته آثار مکشوفه برای تعیین تاریخ دقیقتر همچنان در حال بررسی است.
برگزاری دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی امور موزههای کشور
در این هفته همچنین دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی امور موزههای کشور با حضور سرپرست ادارهکل موزهها در مجتمع فرهنگی موزهای سردار آسمانی برگزار شد.
در این جلسه سه موضوع هماندیشی و همکاری برای گردهمایی موزهداران سراسر کشور، برنامهریزی و همکاری بهمنظور برپایی دورههای آموزشی در حوزه موزهها شامل آموزشهای تخصصی و برنامهریزی و ارائه پیشنهاد بهمنظور تهیه و تدوین تقویم رویدادها متناسب با محتوای هر موزه توسط مرتضی ادیبزاده سرپرست ادارهکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مطرح شد و اعضای شورا به بررسی این موضوعات پرداختند.
مرتضی ادیبزاده سرپرست ادارهکل موزهها در حاشیه دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی امور موزههای کشور گفت: قرار شد در هفته آینده مکاتباتی با اعضای شورا درباره مباحث مطرح شده داشته باشیم و آنها نظرات، برنامهها و پیشنهادهای خود را برای ادارهکل موزهها ارسال کنند. سپس جمعبندی خواهیم کرد و در قالب دستورالعملهایی برای برنامهریزیهای آتی به موزهها ابلاغ میکنیم.
او ادامه داد: رویکرد ما در جلسات شورای هماهنگی امور موزههای کشور، همافزایی و هماهنگی بیشتر بین دستگاهها و ارگانهای مختلفی است که متولی نهاد موزهداری در کشور هستند.
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