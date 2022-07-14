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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۶

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:

طرح ملی فیبرنوری راه اندازی شده است

طرح ملی فیبرنوری راه اندازی شده است

کرمانشاه- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور گفت: طرح ملی فیبر نوری راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور صبح پنجشنبه در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور حل مشکلات ارتباطی در خصوص پوشش تلفن‌های همراه و پوشش اینترنت در تمامی شهرها، روستاهای استان کرمانشاه برنامه‌هایی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه بررسی و رسیدگی به مشکلات جز اولویت‌های جدی و مهم برای استان کرمانشاه است، افزود: بیش از ۲۰۰ روستا در استان کرمانشاه به شبکه اینترنتی متصل نبوده که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا شهریور سال آینده همه روستاهایی که بیش از ۲۰ خانوار دارند به شبکه ملی اینترنت متصل خواهند شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تصریح کرد: طرح مهم و راهبردی در سطح ملی به نام فیبر نوری به منظور دسترسی کامل منازل و کسب و کارها به اینترنت پر سرعت راه اندازی شده که تاکنون ۹ استان در این طرح مورد پوشش قرار گرفته و استان کرمانشاه نیز یکی از آنها است.

زارع پور با اشاره به اینکه یکی از مسیرهای تردد زوار اربعین در استان کرمانشاه واقع است، بیان کرد: به منظور پوشش اینترنت و تلفن همراه در مسیرهای ترددی ایام اربعین در تلاش برای تقویت شبکه‌های ارتباطی خواهیم بود.

وی در خصوص حذف برخی از بسته‌های پرطرف دار، خاطر نشان کرد: به دنبال حذف این بسته‌های پر طرف دار برنامه داریم که بسته‌های جدیدی برای کاربران جایگزین داشته باشیم.

کد مطلب 5538055

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