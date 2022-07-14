چالش های تغییر اقلیم بدون توانمندسازی زنان حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نجمه کمالی اصل مشاور امور بانوان سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین همایش توانمندسازی زنان در برابر تغییرات اقلیمی، با بیان اینکه بهره گیری مؤثر از پتانسیل‌های زنان برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تغییرات مضر اقلیمی صرفاً با قانون گذاری مقدور و ممکن نیست، اظهار داشت: باید با ارائه آموزش و تلاش برای اصلاح نگاه و نگرش زنان، از توانمندی‌های آنها در عرصه‌های مختلف و از جمله در مدیریت‌ها در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی بهره گرفت.

وی افزود: پدیده تغییر اقلیم در کشور ما نیز مانند کشورهای دیگر دنیا در حال پیشرفت و پیشروی است و اثرات بارز خود را در حال نشان دادن است.

کمالی اصل تاکید کرد: ضرورت دارد سیاستگذاران و سیاستمداران از وضعیت موجود کشور در حوزه تغییر اقلیم مطلع و با راهکارهای کنترل این پدیده آشنایی داشته باشند تا بتوانند چالش‌های تغییرات اقلیم را کنترل و مدیریت کنند.

وی ادامه داد: فرهنگ ما وابسته به طبیعت است و بر اثر تغییر طبیعت، فرهنگ هم دچار دگردیسی می‌شود. تغییرات اقلیم باعث تغییر الگوهای اقتصادی، الگوهای مهاجرتی و جمعیتی است و به نظر می‌رسد یکی از بزرگترین تهدیدات و چالش‌های بهداشت جهانی در این قرن خواهد بود.

کمالی اصل تصریح کرد: در موضوع تغییرات اقلیم هم زنان و هم خانواده می‌توانند به عنوان نقش آفرین و بازیگران اصلی در تغییر نگرش‌ها نقش داشته باشند.

مشاور امور بانوان سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: به طور قطع، تمام آحاد مردم تحت تأثیر پدیده تغییرات اقلیمی قرار می‌گیرند اما مطالعات نشان می‌دهد که کودکان، زنان و اقشار محروم آسیب بیشتری می‌بینند که از جمله این مشکلات می‌توان به تزلزل بنیان خانواده، استرس و تنش‌های روحی و روانی و مشکلات اجتماعی اشاره کرد.

وی در ادامه توضیح داد: تغییراقلیم به خاطر آسیب‌هایی که به منابع وارد می‌کند، باعث تشدید فقر در جامعه می‌شود، که برخی از کشورهای دنیا در حال حاضر درگیر موضوع فقر هستند، وقتی فقر وارد خانواده می‌شود خانواده‌ها به لحاظ روحی دچار آشفتگی می‌شوند و بیشتر از همه زنان را با مصائب و مشکلات مواجه می‌کند.

به گفته مشاور امور بانوان سازمان حفاظت محیط زیست، زنان سرزمین من به عنوان نیمی از افراد جامعه اگر آموزش ببینند و تاب آور شوند، می‌توانند کمک بزرگی در پیشگیری از تغییر اقلیم و کاهش سرعت روند تغییر اقلیم نقش داشته باشند.

وی با بیان اینکه بهره گیری مؤثر از پتانسیل‌های زنان برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تغییرات مضر اقلیمی صرفاً با قانون گذاری مقدور و ممکن نیست، اظهار داشت: باید با ارائه آموزش و تلاش برای اصلاح نگاه و نگرش زنان، از توانمندی‌های آنها در عرصه‌های مختلف و از جمله در مدیریت‌ها در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی بهره گرفت.

کمالی اصل تصریح کرد: وقتی آگاهی زنان جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی و تغییرات اقلیمی بیشتر شود، جامعه‌ای تربیت خواهد شد که نسبت به این موضوع دغدغه‌های سازنده دارد و در مقابله با پدیده تغییرات اقلیم تاب آورتر خواهند بود.

به گفته وی، زنان توانمند ظرفیت بیشتری برای پاسخگویی به تغییرات اقلیمی، به کارگیری فناوری‌های کم کربن، ترویج دانش در مورد تغییرات آب و هوا و ترغیب اقدامات بازدارنده در این خصوص را خواهند داشت.

مشاور امور بانوان سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: زنان بعنوان سفیر کنترل و مدیریت در تغییرات اقلیم می‌توانند با کنترل این پدیده آثار ملموسی در هزینه- فایده های اقتصادی خانواده و کشور داشته باشند که تقویت آموزه‌ها و باورهای دینی می‌تواند در این حوزه نقش مؤثری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه توانمندسازی زنان راهکارموثری در برابر خطرات ناشی از تغییرات اقلیم هستند، اظهار داشت: موفقیت اقدامات صورت گرفته در برابر گرمایش جهانی به افزایش مهارت‌های زنان در برابر تغییر اقلیم بستگی دارد و اینکه مطمئن شویم تجربه و دیدگاه آنها به عنوان راهبران سازگاری با تغییرات اقلیمی در تصمیم سازی لحاظ شده است.

مشاور امور بانوان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش کلیدی زنان در کاهش مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای، گفت: آموزش رفتارهای حفاظتی و سازگارانه تر به زنان باید در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد تا بتوانیم حرکت رو به رشدی برای مقابله با تغییر اقلیم و تاب آوری محیط زیستی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه کمیته تخصصی زنان و تغییر اقلیم با همکاری سازمان محیط زیست و معاونت زنان و خانواده باید فعال شود، افزود: در برنامه سازگاری با تغییرات اقلیم در کشور موضوع زنان و کودکان به عنوان قشر آسیب پذیر به طور ویژه دیده شود.

کمالی اصل‬ با بیان اینکه رفتارهای تعیین ‏کننده سازگاری زنان در برابر تغییرات آب ‏و هوایی شناسایی و مداخلات راهبردی لازم برای سازگاری باید اتخاذ شود، خاطرنشان کرد: برای بهبود و ارتقای وضعیت زنان و خانواده در حوزه تغییر اقلیم برنامه ریزی های کلان، منطقه‌ای و محله‌ای صورت پذیرد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش دانش، آگاهی و توانمندسازی زنان در زمینه مقابله با چالش‌های تغییرات اقلیم، افزود: تدوین بسته‌های آموزشی برای توانمند سازی زنان در سطوح مختلف اجتماعی و مدل اجتماعی مقابله با چالش‌های تغییرات اقلیم برای زنان باید طراحی و در دستور کار قرار گیرد.

مشاور امور بانوان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت نقش تولید کنندگان به ویژه زنان بر ضرورت ایجاد شغل پایدار و معیشت جایگزین برای مقابله با چالش‌های تغییرات اقلیم تاکید کرد.

وی ادامه داد: به منظور توسعه تولیدات روستایی و رفع موانع آن برنامه‌های راهبردی باید تدوین شود.

به گفته مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، تقویت باورهای دینی برای سازگاری و مقابله با پدیده تغییر اقلیم یک ضرورت انکار ناپذیر است و باید در این زمینه برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد.

در این همایش اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در موضوع محیط زیست و تغییرات اقلیمی با نگاه به زنان، سازگاری زنان و دختران در مواجهه با تغییرات اقلیمی، تاب آب وری زنان در مواجه با تغییرات اقلیمی ارائه شد.

همچنین موضوعاتی از جمله تجربیات توانمند سازی زنان در مواجهه با تغییرات اقلیمی، بررسی نقش زنان در مشارکت مدنی و سیاستگذاری‌های محیط زیستی در ایران و ترکیه بر اساس رویکرد اکوفمنیسم، روند تغییرات اقلیم در کشور و تأثیرات آن بر زنان و خانواده، روند همکار های سازمان محیط زیست و معاونت امور زنان و خانواده در موضوع تغییرات اقلیم مطرح شد.