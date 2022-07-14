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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۱

در سی و ششمین نشست «آینه بندان»؛

«عمارت هیتلر» نقد و بررسی می‌شود

«عمارت هیتلر» نقد و بررسی می‌شود

مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری سی‌و ششمین نشست «آینه بندان» را با نقد و برسی رمان «عمارت هیتلر» نوشته داود خدایی با حضور مجید قیصری و شهریار عباسی و اجرای خسرو عباسی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌وششمین نشست «آینه بندان» روز شنبه ۲۵ تیرماه ساعت ۱۶ در سالن طاهره صفارزاده با حضور مجید قیصری و شهریار عباسی به عنوان منتقد و خسرو عباسی به عنوان مجری کارشناس برگزار می‌شود.

داود خدایی در تازه‌ترین اثر خود «عمارت هیتلر» به سراغ سوژه‌ای در دل تاریخ ایران پیش از انقلاب اسلامی و سال‌های پس از پیروزی انقلاب، در شهر تبریز رفته است. راوی این اثر که از خانواده قاجار است، ناخواسته با اتفاقی روبه‌رو می‌شود که مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد و آن حضور دو چشم آبی در زندگی‌اش است.

ین اتفاق باعث می‌شود شاهد روایتی از سال ۱۳۲۰ و حضور آلمانی‌ها و روس‌ها در شهر تبریز و سپس حوادث انقلاب اسلامی و نقش پدر و مادر راوی در انقلاب و سپس حوادث بعد از انقلاب باشیم. این اثر تصاویر خوب و پررنگی از تبریز و اتفاقات رخ داده در این شهر را در مقاطع مختلف تاریخی در قالب داستان ارائه می‌کند.

نشست نقد و برسی رمان «عمارت هیتلر» روز شنبه ۲۵ تیرماه ساعت ۱۶ در سالن طاهره صفارزاده برگزار می‌شود و حضور برای اهالی رسانه و علاقه‌مندان به ادبیات داستانی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی آزاد است.

کد مطلب 5538119

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