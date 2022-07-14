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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۲۸

توسط نمایندگی جامعه المصطفی در ترکیه؛

مقالات جریان‌شناسی و نقد اعتزال نو به ترکی استانبولی ترجمه شد

مقالات جریان‌شناسی و نقد اعتزال نو به ترکی استانبولی ترجمه شد

مجموعه مقالات جریان‌شناسی و نقد اعتزال نو اثر حجت الاسلام عرب صالحی پس از ترجمه به ترکی استانبولی در کشور ترکیه به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مقالات جریان‌شناسی و نقد اعتزال نو اثر حجت الاسلام عرب صالحی پس از ترجمه به ترکی استانبولی در کشور ترکیه به چاپ رسید.

این اثر ارزشمند که توسط حجت الاسلام محمد عرب صالحی عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی تدوین شده است پس از چند چاپ به زبان فارسی هم اینک با لوگوی مشترک پژوهشگاه و جامعة المصطفی‌العالمیه در دو جلد و حجم قریب به هزار صفحه به زبان ترکی استانبولی ترجمه و توسط نمایندگی جامعه المصطفی در ترکیه به چاپ رسیده است.

ترجمه و چاپ این اثر که بالای دوازده هزار دلار هزینه برداشته و ازطرف جامعة المصطفی تأمین شده حاصل تدبیر حوزه ریاست پژوهشگاه و پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی و نتیجه همکاری پژوهشگاه با جامعة المصطفی است و نوید بخش آغاز تحول در حوزه امور بین الملل پژوهشگاه بوده و امید است آثار پژوهشگاه که بسیاری از آنها در تراز بین المللی است از این رهگذر فرصت چاپ و عرضه به فرهیختگان جهان به ویژه کشورهای اسلامی که در حوزه‌های مختلف نیازمند فکر و فراورده‌های فکری اساتید پژوهشگاه هستند را پیدا کند.

کد مطلب 5538120

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