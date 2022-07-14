سومین اجتماع بزرگ دختران انقلاب در داراب برگزار شد

مسئول امور بانوان دفتر امام جمعه داراب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های هفته عفاف و حجاب در شهرستان داراب، گفت: همزمان با هفته حجاب و عفاف در سه مرحله اجتماع دختران انقلاب همزمان با ۲۰ تیر در باغ ملی، ۲۱ تیر پارک حاشیه و دیروز عصر ۲۲ تیر در جوار شهدای گمنام شهر داراب برگزار شد.

سمیرا بهروز افزود: اجتماع دختران انقلاب در راستای توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد شبیخون فرهنگی با حضور ۱۵۰ نفر از دختران تازه چادری شده با همت امور نوجوانان ستاد نماز جمعه داراب برگزار شد.

وی افزود: یکی از اقدامات این مجموعه مردمی تشکیل موکب‌های حجاب در باغ ملی، پارک حاشیه و دیروز در در جوار مزار مطهر شهدای گمنام بود که ضمن امر به معروف و نهی از منکر توسط مبلغین زن، بحث مشاوره، خیاطی رایگان چادر برای متقاضیان پوشش اسلامی، ایستگاههای عرضه محصولات حجاب و عفاف، تجلیل از دختران چادری بود.

مسئول امور بانوان دفتر امام جمعه داراب بیان داشت: برپایی ایستگاه کودک بمنظور با آماده سازی فضایی مفرح برای رنگ آمیزی و ساخت کاردستی ویژه کودکان، غرفه کتاب و همچنین راه اندازی غرفه صنایع دستی با استقرار دار قالی به منظور بافت فرش برای اهدا به آستان قدس رضوی توسط یکی از بانوان هنرمند حوزه صنایع دستی شهرستان داراب از دیگر اقدامات این اجتماع بزرگ دختران انقلاب در داراب بود.

بهروز با اشاره به اینکه این مجموعه در چهارشنبه‌های امام رضایی هر هفته در حسینه ها، مساجد و مکان‌های مختلف برنامه‌های متنوع فرهنگی برگزار می‌کند، خاطرنشان کرد: هیأت‌های هفتگی پاتوق دختران انقلابی است که در ابتدای کار نیمی از این جمعیت را دختران کم حجاب تشکیل می‌دادند.

او ادامه داد: در این جلسات مشکلات تمام دختران ما شنیده شده و به صورت کارشناسی پاسخ داده می‌شود و سعی ما بر این است که دختران را با آگاهی به سمت حجاب سوق دهیم.

او ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ما در این مجموعه در حوزه اقناعی با برگزاری مناظرات متعدد در حوزه عفاف و حجاب است زیرا برخی معتقدند که حجاب اختیاری است، به همین منظور جلسات نقد و مناظره در همین راستا داریم.

مسئول امور بانوان دفتر امام جمعه داراب همچنین با اشاره به سومین جشن دختران انقلاب در داراب از آمادگی این ستاد برای برگزاری اجتماع دختران انقلاب در دیگر شهرهای داراب و حتی روستاها خبر داد و گفت: کار مجموعه ما مردمی است و توانایی برگزاری در شهرهای دیگر را داریم.

بهروز در خاتمه با اشاره به فعالیت ۳۰۰ بانوی مبلغ در امر تبلیغ سومین جشن دختران انقلاب گفت: مجموعه ما یک مجموعه کاملاً مردمی است.