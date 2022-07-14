مهارت آموزی یک میلیون سرباز وظیفه در چهار سال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدجواد زاده کمند فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان ستاد کل در اولین جشنواره سرباز ماهر؛ اشتغال و کارآفرینی گفت: بیش از چهار سال از تشکیل قرارگاه مهارت آموزی می‌گذرد و خداوند را شاکریم که با تدوین اسناد راهبردی و هم افزایی ظرفیت‌ها در راستای تحقق یکی از تدابیر مهم رهبر انقلاب در موضوع مهارت آموزی اقدامات اساسی داشته باشیم.

وی افزود: عملاً موضوع مهارت آموزی سربازان به یک نهضت تبدیل شده است، در مدت چهار سال گذشته یک میلیون نفر از سربازان تحت پوشش مهارت‌های عمومی و تخصصی قرار گرفته اند که ۷۰۰ هزار نفر مدرک مهارت آموزی دریافت کردند.

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان ستاد کل گفت: سربازان علاوه بر نقش آفرینی در دفاع از میهن اسلامی با کسب مهارت آموزی هم خدمت موثرتری داشتند و هم برای نقش آفرینی در جامعه آماده‌تر می‌شوند.

زاده کمند ادامه داد: قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۱ تمامی سربازان تحت پوشش مهارت‌های مهارت آموزی قرار بگیرند که به دلیل شیوع کرونا محقق نشد و امیدواریم تا پایان ۱۴۰۲ این هدف به طور کامل محقق شود.

وی بیان کرد: امسال برنامه داریم ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش مهارت‌های ۵ گانه و ۲۲۰ هزار نفر تحت پوشش مهارت‌های ۵۱۲ گانه تخصصی قرار دهیم.

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان ستاد کل با اشاره به اینکه اشتغال سربازان همیشه مورد اهمیت بوده است، گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار سرباز موفق به بهره مندی از تسهیلات شدند و برنامه داریم برای سال ۱۴۰۱ حدود ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال سربازان اختصاص دهیم.

زاده کمند با اشاره به اینکه بهره مندی از سامانه‌های وزارت کار برای پیدا کردن شغل مناسب در دستور کار است، گفت: در سال ۱۴۰۱ برنامه داریم اقدامات مؤثر انجام شده در امر مهارت آموزی و اشتغال را ترویج دهیم.