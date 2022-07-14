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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۴

امیر نصیرزاده:

موافقان لغو سربازی هدفی غیر از تأمین امنیت ملی دارند

موافقان لغو سربازی هدفی غیر از تأمین امنیت ملی دارند

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: هرکسی در مورد سربازی و لغو آن اظهار نظری می‌کند یا از جوانب و زوایای سربازی مطلع نیست یا شاید هدفی غیر از تأمین امنیت ملی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح در اولین جشنواره سرباز ماهر؛ اشتغال و کارآفرینی گفت: مأموریت نیروهای مسلح تأمین امنیت است و فلسفه سربازی مشارکت در تأمین امنیت است و این موضوع در تمام کشورها است و مختص ایران نیست.

وی با بیان اینکه سربازی در هر کشوری شکل و شمایل خاص خود را دارد، افزود: به طور مثال در اکراین که اکنون درگیر جنگ هستند جوانان در حال جنگ هستند و اینگونه نیست که کشورشان را رها کنند.

نصیرزاده خطاب به افرادی که می‌گویند سربازی باید برداشته شود، بیان کرد: هرکسی در مورد سربازی و لغو آن اظهار نظری می‌کند یا از جوانب و زوایای سربازی مطلع نیست یا شاید هدفی جز تأمین امنیت ملی دارد.

جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح نمی‌توانند نسبت به اشتغال جوانان به ویژه سربازان بی تفاوت باشند، ما بررسی کرده ایم و متوجه شده ایم مهارت جوانان کم است و باید این مهارت را در بین جوانان افزایش دهیم چراکه عدم داشتن مهارت ضعف کشور است.

وی ادامه داد: در نیروهای مسلح تصمیم دارند سهم مهارت ۷۰ درصد و دروس نظری ۳۰ درصد شود تا جوانان بیشتر از پیش دارای مهارت شوند، همچنین برای سربازان هم چنین کاری کردیم که جدا از تأمین نظم و امنیت کشور یک سرباز مهارت هم فرا بگیرد چراکه اشتغال سربازان در اولویت قرار دارد.

در پایان مراسم سردار نصیرزاده به سربازان حاضر در جمع ۳ روز مرخصی تشویقی اعطا کرد.

کد مطلب 5538197

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    نظرات

    • امید IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      5 6
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      بله سربازی خیلی خوب است ولی نه مدتش زیاد باشد ونه یک عده سر مرز ویک عده در خونشون ویک عده هم به بخاطر پارتی بازی معافیت بگیرند درصورتی هیچ مریضی ندارند چون در سیستم وصل هستند اگه همه در برابر قانون یکسان باشند وهیچ تبعیضی نباشد همه به قانون احترام می گذارند
    • علیرضا IT ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      15 1
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      سربازی در همه ی کشور ها اجباری است؟ در همه ی کشور ها اگر کسی سربازی نرود از همه ی حقوق اجتماعی و بیمه و شغل و خروج از کشور محروم میشوند؟ قانون اشتباه باید لغو شود‌. همانطور که قانون برده داری آمریکا لغو شد سربازی اجباری ما هم لغو خواهد شد چون دیگر جوانان زیر بار زور و بیگاری نمیروند.
    • کوروش IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      15 1
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      ستاد کل نیروهای مسلح میخاد استعداد یابی کنه و آموزش بده؟ سازمان سنجش و دانشگاه و ..کارشون چیه؟ سربازی جز عقب ماندگی شغلی درسی و مهارتی هیچ عایدی دیگری نداره. الخیرو ماوقع

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