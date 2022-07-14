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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۰

طاهر موهبتی اعلام کرد؛

رفع مشکلات خدمات رسانی به ایثارگران در برنامه هفتم توسعه

رفع مشکلات خدمات رسانی به ایثارگران در برنامه هفتم توسعه

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: با آسیب‌شناسی اجرای قوانین حوزه ایثارگری مشکلات خدمات رسانی به ایثارگران باید در برنامه هفتم توسعه مرتفع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه بیش از دو سال از اجرای برنامه چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ باقی مانده است، گفت: پس از سال ۱۳۸۹ دو برنامه توسعه تصویب و اجرایی شده است که موادی از آن به ایثارگران اختصاص داشته علاوه بر این قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با احکامی اختصاصی برای ایثارگران به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مهمترین سند راهبردی کلان است، ادامه داد: در سند تحول دولت سیزدهم بخش ایثارگران نیز گنجانده شده و از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و قطعاً باید در تدوین برنامه هفتم مورد لحاظ و امعان نظر نیز قرار بگیرد. در گام اول باید سیاست‌های اصلی در حوزه ایثارگران احصا شده و سپس باید بررسی شود در چه بخشی از این سیاست‌ها قانون دائمی داریم که اجرا نشده و آسیب‌شناسی لازم صورت گیرد تا در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز این نقایص مرتفع شود.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: بخشی از احکام مرتبط با ایثارگران در برنامه ششم توسعه آمده که به طور معمول حدود ۴۰ درصد آن در کشور محقق نشده که این موضوع در حال آسیب‌شناسی است و پس از آن مجموع و برآیند این موارد به ما نشان می‌دهد که چه قوانینی نیاز جدید است و کدام یک از گذشته تا به امروز نیاز به اصلاح، حذف یا توسعه دارد.

موهبتی تأکید کرد: در حال حاضر مهمترین موضوع این است که سیاست‌های برنامه هفتم ابلاغ نشده، گرچه دستگاه‌ها در حال نگارش آن هستند اما در واقع به سیاست‌ها چندان توجه نمی‌شود که البته این مسئله باید در بنیاد شهید و امور ایثارگران مرتفع شود.

در این نشست محمود پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی، سید محمد صادق هاشمی معاون فرهنگی و آموزشی، عبدالرضا عباسپور معاون بهداشت و درمان، ناصر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر، جلیلی مشاور بنیاد، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مدیران کل بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور داشتند و به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

کد مطلب 5538212

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    نظرات

    • IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      3 1
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      تو رو خدا بین ایثارگران مرز کشی و تبعیض و بی عدالتی رو بردارید. زمان جنگ امتیازی نبود که ما به جبهه برویم،فقط برای دفاع از کشور از جان گذشتیم.الان مسولین اومدند مرز کشی کرده اند که شش ماه ها ایثارگر هستند ولی شش ماه به زیر ایثارگر نیستند.بخشنامه تبدیل وضعیت شامل حال فرزندان ما نشده چون پنج ماه ایثار
    • نظریان IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
      0 0
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      سلام برنامه هفتم توسعه چرا داره با تأخیر ابلغ می شه؟ دولت انقلابی باید الگو باشه. تا الآن بیش از چهار ماه از زمان قانونی ابلاغ اون داره سپری می شه اما از برنامه هفتم خبری نیست. نا امید کننده تر این خواهد بود که برنامه ششم که توسط دولت غیر انقلابی نگاشته شده، توسط دولت انقلابی تمدید بشه. خدا نگهدار.
    • متين IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
      0 0
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      در برنامه هفتم توسعه چيز خاصي در مورد ايثارگران به چشم نمي خورد مثل اينکه با عجله نوشته اند و يادشان رفته است.

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