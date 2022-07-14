نشست تربیتی فرماندهان مراکز آموزشی ارتش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست تربیتی فرماندهان مراکز آموزشی ارتش با عنوان «گام دوم آمادگی برای ظهور» صبح امروز (پنجشنبه) با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، حجتالاسلام محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سیاری معاون هماهنگکننده ارتش، فرماندهان نیروهای زمینی، پدافند هوایی و هوایی، جانشین فرمانده نیروی دریایی، امیر خرم طوسی فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی ارتش و جمعی از فرماندهان، مسئولان عالیرتبه ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان مراکز آموزشی ارتش در مرکز همایشهای کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.
دومین نشست تربیتی فرماندهان مراکز آموزشی ارتش با عنوان «گام دوم آمادگی برای ظهور» صبح امروز (پنجشنبه) با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.
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