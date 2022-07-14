به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در دومین نشست تربیتی فرماندهان مراکز آموزشی ارتش با عنوان «گام دوم آمادگی برای ظهور» که صبح امروز در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد گفت: ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) از وعده‌های قطعی الهی است که اتفاق خواهد افتاد و خداوند متعال در قرآن کریم بارها بر این اتفاق وعده قطعی را فرموده است.

وی افزود: از جمله ویژگی های کسانی که منتظر حکومت صالحان هستند این است که خود قطعا باید صالح باشند و حفظ آمادگی برای یاری حضرت مهدی (عج) نیز ازجمله الزامات و برقراری حکومت صالحان نیز از جمله الزامات اساسی منتظران ظهور است.

سرلشکر باقری در ادامه گفت: حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: انقلاب ما آغاز نهضت جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت (ارواحنا فداه) است. این موضوع بارها در فرمایشات امام (ره) و مقام معظم رهبری دیده شده است که انقلاب اسلامی که به برکت خون شهیدان حاصل شده ، مقدمه ظهور حضرت حجت (عج) است.

سرلشکر باقری افزود: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم خطاب به جوانان فرمودند: «عزیزان دهه های آینده دهه‌های شماست و شمائید که باید کارآزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت هست نزدیک کنید» که عالی ترین فراز بیانیه گام دوم نیز همین نکته است و همه ما بایستی برای فراهم کردن چنین شرایطی آماده شویم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه گفت: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هم در این بیانیه و هم در بیانات متعدد قبل و بعد از آن مراحل تمدنی تا رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی را تشریح فرمودند. مرحله انقلاب اسلامی به عنوان اولین مرحله و گام بعدی ایجاد دولت اسلامی است که همه مجموعه دولت به معنای قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادها باید مبادی آداب و اخلاق اسلامی و متعهد به مبانی اسلامی باشند.

سرلشکر باقری ادامه داد: گام بعدی رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی، ایجاد کشور اسلامی است که علاوه بر حاکمان مردم هم دارای همین ویژگی ها باشند و استقرار عدالت، رفع تبعیض و فقر و ارتقای عزت کشور از اجزاء و نمادهای کشور اسلامی است و نهایتش ایجاد تمدن نوین اسلامی خواهد بود و در چنین تمدنی است که زمینه ظهور حضرت مهدی(عج) فراهم می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: آیا انتظار فرج بدون تلاش، حرکت جهادی و تحرک و فعالیت امکان پذیر است یا تنها شعاری است؟ در روایات داریم که هنگام ظهور، نبردهای فوق العاده سخت و سنگینی خواهد بود لذا کسی می تواند ادعای انتظار و زمینه سازی ظهور را داشته باشد که در این راه تلاش جهادی و حرکت اساسی از خود نشان دهد.

سرلشکر باقری با اشاره به اینکه داشتن نیروی مسلح کارآمد در زیر پرچم ولی فقیه و زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (عج)، مهمترین گام برای آماده سازی زمینه ظهور آن حضرت است، گفت: در برابر انقلاب اسلامی که جلوه کوچکی از قیام جهانی حضرت حجت (عج) است ابرقدرت های شرق و غرب عالم بسیج شدند و به مقابله پرداختند و بدون شک در زمان ظهور و برای مبارزه با این قدرتها داشتن یک توان دفاعی کارآمد، مهم ترین گام و اساسی ترین زمینه و الزام است و این کاری است که ارتش و نیروهای مسلح به آن مشغولند که مسئولیت و کار فوق العاده مهم و بزرگی است و قابل قیاس با هیچ مسئولیت دیگری نیست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه گفت: مهمترین مولفه ایجادنیروهای مسلح کارآمد در کنار ابزار و تسلیحات و تجهیزات، نیروی انسانی است که از این تجهیزات به بهترین شکل استفاده کند و در یک مدیریت کارآمد تبدیل به یک ارتش توانمند بشود.

وی افزود: همه اندیشمندان براین اعتقادند که تسلیحات و تجهیزات با تمام ارزشش و تاثیرگذاری‌اش صرفا غلاف شمشیر است و اصل شمشیری که باید بجنگد و دفاع کند و پیش ببرد، نیروی انسانی مومن، معتقد، باروحیه و باانگیزه ای است که باید از آن تجهیزات استفاده نماید.

وی با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس همواره طرف مقابل از نظر تجهیزات و ادوات با پشتیبانی دهها کشور برتری داشت، اما سرباز جبهه حق که مجهز به سلاح ایمان، اعتقاد، اخلاص و جهاد فی سبیل الله بود، کار را پیش برد، گفت: مساله تربیت و آموزش موضوع فوق العاده مهم و اساسی در حوزه منابع نیروی انسانی نیروهای مسلح است. تزکیه و تربیت حتی مقدم بر آموزش است و در آیات قرآن کریم نیز دو بار تزکیه مقدم بر تعلیم و یکبار تعلیم جلوتر آمده است اما همراهی آموزش و تربیت در همه جا تاکید شده است.

سردار باقری با اشاره به اینکه سرمایه بزرگی در اختیار استادان، مربیان ، فرماندهان و روحانیان ارتش جمهوری اسلامی ایران است گفت: افسران، درجه داران و سربازانی که یا در بدو ورود به نیروهای مسلح یا در حین خدمت برای دوره های عرضی در خدمت شما قرار می گیرند سرمایه ارزشمندی هستند که نحوه رفتار شما و تربیت آنها مساله فوق العاده مهمی است و این سه مجموعه (فرماندهان ،استادان، و روحانیان) که باید به شکل عجین شده با هم و هماهنگ و هم افزا این مسیر را طی کنند کار بسیار مهم و سنگینی بر عهده دارند.

وی افزود: منش و رفتار فرماندهان ما بسیار بیشتر از سخنان و نوشته هایشان تاثیرگذار خواهد بود. ما الگوهای بسیاری داریم شهدای بزرگی نظیر شهید صیاد شیرازی و شهید سلیمانی که آگاهانه به میدان خطر رفتند، زندگی شان، رفتارشان، گفتارشان و کردارشان صادقانه بود و مزدش را هم گرفتند. ما با این اسوه ها می توانیم جوانان را هدایت کنیم.

سرلشکر باقری با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس امید، توکل به قدرت لایزال الهی و در کنارش ابتکار و خلاقیت و تلاش جهادی و همه آنچه طی شد نیروی مسلحی را ساخت که توانست بر متجاوز غلبه کند، گفت: امروز هم به این امید و امیدواری به شدت محتاجیم و قطعا وضعیت امروز ما از آن روزها سخت تر نیست و ارتش جمهوری اسلامی ایران قطعا توان و کارآمدی برای مواجهه و حضور موفق در تمامی این صحنه ها را دارد.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: ما با جنگ ترکیبی سخت و بسیار پیچیده مواجه هستیم خودمان را باید برای مواجهه با این نوع جنگ آماده بکنیم، اگر از زمینه سازی برای ظهور و برقراری حکومت حق و عدل صحبت می‌کنیم باید برای مقابله با این جنگ آماده شویم.

وی ادامه داد: ما جز معدود نیروهای مسلحی هستیم که همزمان با تهدید سخت نظامی و تهدید نیمه سخت امنیتی مواجه هستیم، ما باید برای چنین جنگی آماده باشیم بازدارندگی را دائماً به روز کنیم مراقبت کنیم و پایدار نگه داریم. نیروی زمینی ارتش در مرزهای افغانستان، نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق و شمال غرب و فرماندهی انتظامی در برخی صحنه ها با تهدیدات امنیتی مسلحانه و غیر مسلحانه مواجه هستند.نیروهای مسلح ما باید برای مقابله با اینگونه تهدیدات هم آماده باشند، چون دشمن روی این سرمایه گذاری کرده است.

سرلشکر باقری با تاکید بر اینکه ما همزمان با تهدیدات فرهنگی مواجه هستیم، تصریح کرد: کار بسیار سختی بر عهده فرماندهان، روحانیت، مدیران مربیان و اساتید است، جنگ نرم جنگ بسیار سخت و بزرگ و پیچیده است ارتش جمهوری اسلامی ایران قطعاً هم توان و هم کارآمدی برای مواجهه و حضور موفق در همه صحنه‌ها را دارد، من خدا را شکر می کنم برای داشتن چنین فرماندهان ارزشمند، همرزمان عزیز، روحانیت کارآمد و پای کار در ارتش جمهوری اسلامی ایران خود را برای همه این صحنه‌ها آماده کرده و می‌کند.