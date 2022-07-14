سیاوش محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی از فردا به دلیل تقویت زبانه پرفشار سطح زمین، افزایش سرعت وزش باد در سطح استان اردبیل پیشبینی میشود.
وی با اشاره به حاکمیت هوای گرم طی امروز در استان، افزود: همچون روزهای گذشته در ساعات بعد از ظهر و عصر در اغلب مناطق به ویژه نوار شرقی و مناطق مرکزی پدیده غالب وزش باد پیش بینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: در مناطق مرکزی و شهرستان خلخال دمای هوا ۲ تا ۴ درجه کاهش یافته و در مناطق گرمسیر استان قدری از شدت گرما کاسته میشود.
محمدی افزود: مجدداً از شنبه هفته آینده با حاکمیت الگوی تابستانه، دمای هوا در سطح استان خصوصاً در مناطق شمالی و شهرستان کوثر به طور محسوس افزایش یافته و هوای گرم تا چهارشنبه تداوم مییابد.
وی تصریح کرد: به همشهریان توصیه میشود توجه به هشدار صادره هواشناسی سطح زرد - شماره ۲۲ را جدی بگیرند و تمهیدات لازم را در مصرف بهینه آب و برق رعایت کنند.
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