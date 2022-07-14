اهتزاز پرچم‌ غدیر در حرم حضرت امیر المومنین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی پرچم غدیر توسط تولیت حرم علوی بر فراز ایوان طلا حرم صبح امروز پنجشنبه ۲۳ تیرماه نصب شد.
در این مراسم که با حضور تعداد زیادی از سران کشوری و لشکری عراق، علمای حوزه نجف، خادمان و موکبداران برگزار شد قبل از اهتزاز پرچم زیارت امیرالمومنین (ع) قرائت شد.
همچنین مداحان اهل بیت در مدح و ثنای حضرت حیدر اشعاری را قرائت کردند که با همراهی زائران همراه بود.
ویژه برنامههای جشنهای غدیر با برنامههای خلاق و متنوع به مدت یک هفته در حرم حضرت امیرالمومنین (ع) برگزار میشود.
افتتاح نمایشگاههای هنری فرهنگی، برگزاری مسابقات مربوط به غدیر بین زائران حرم، افتتاح نمایشگاه غدیر تحت عنوان حیات طیبه و برگزاری جلسات گروههای سرود و تواشیح خوانی، توزیع هدایای جذاب و خاص گروههای خاص، قرائت خطبه غدیر به صورت کاملاً بدیع در صحن امیرالمومنین از جمله برنامههای متنوع این هفته است.
تولیت آستان علوی با به کارگیری ظرفیتهای فرهنگی از بین اندیشه ورزان و هنرمندان کشورهای مختلف درصدد باشکوه برگزارکردن جشنهای غدیر در حرم حضرت المومنین (ع) است
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