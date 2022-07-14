به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت دوازدهمین دوره ملی و اولین دوره بینالمللی جشنواره تئاتر «صاحبدلان» پیامی منتشر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
«هنر نمایش در سرزمین ما از دیرباز آیینه تمامنمای حقیقت و تجلی ارزشهای انسانی بودهاست تعامل دین وهنر، آثارهنری را استعارهای معلی از راز آفرینش، بارش آسمانی، احیای زمین، فروزش خورشید، رویش گیاهان و خلق اشرف مخلوقات کردهاست و از سوی دیگر، تماشاگران را با اشاراتی جادوگونه به الگوهای جاودانه آفرینش هدایت کردهاست.
با این نگاه جشنواره تئاتر «صاحبدلان» بازنمایی و نمایش گفتمان حقیقت در صحنه هنر نمایش را به عنوان افق پیش روی خود ترسیم کرده و میدان این جشنواره از تعامل ازلی دین و هنر برآمدهاست. گویی دین در تجلی حقیقت و شریعت، دست به آفرینش هنر زده و از رهگذر دین و هنر درعرصههای مختلف، هنر قدسی و تلمیحات نمایشی آشکار گشتهاست.
آثار جشنواره تئاتر «صاحبدلان» آفرینش هنری درباره دین، با تفکر وحیانی است و مزیت نسبی و قدرت مطلق در این جشنواره، نمایش ابعاد تفکر دینی در فوق تجربه و علم بشری برای زیست مؤمنانه است. آثار نمایشی که بتوانند ابعاد تفکر وحیانی را بر صحنه اجرا کنند؛ فراتر از بیان و نمایش ایمان و عمل صالح، اجراهایی نزدیک به زندگی هستند و انتظار به جایی است که آیات خداوند باریتعالی و سیره اولیاء معصومش را در حرکت زندگی بازنمایی کنند.
بینالمللی شدن جشنواره تئاتر «صاحبدلان» برآمده از دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی است که یاریگر همه دلدادگان حکومت عدل جهانی در جبهه مقاومت و مبارزه با ظلم است. هنر نمایش ظرفیتی دینی و جهان شمول است که فارغ از زبان، قوم و نژاد میتواند نگاهها و پسندها را متوجه مفاهیم توحیدی، برابری، برادری و سعادتمندی حقیقی کند.
جشنواره تئاتر «صاحبدلان» باید گوهر دریای هنر نمایش انقلاب اسلامی باشد تا نمایش دینی با رویکرد گفتمان انقلاب اسلامی بتواند جریان اصلی هنر تئاتر شود. باید امید داشت جشنواره تئاتر «صاحبدلان» با نمایش امر قدسی در صحنه زندگی روزمره و فرهنگ عمومی دلها را متوجه سیره صاحبدلان و در رأس همه آنها صاحبالأمر ارواحنا فداه (عج) کند.
به تمامی دستاندرکاران این رویداد ارزشمدار خداقوت میگویم و دست یکایک شما عزیزان را در این حرکت عظیم به گرمی میفشارم.»
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