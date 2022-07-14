بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مریم جلالی در سفر به استان گلستان و در نشست صمیمی با هنرمندان صنایعدستی این استان که با حضور رحمان فرمانی سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، ویدا توحدی مدیرکل دفتر آموزش و ترویج و حسین خواجهبیدختی مشاور در امور استانهای معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور در سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان برگزار شد، گفت: در سفرهای استانی به دنبال شنیدن مسائل، مشکلات و دغدغه هنرمندان و فعالان صنایعدستی کشور هستم تا بتوانیم با شناسایی کامل این مشکلات برای رفع آن تلاش کنیم.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خاطرنشان کرد: با همفکری و تعامل فعالان صنایعدستی سطح کشور، برنامه عملیاتی پنجساله حوزه صنایعدستی هر استان بر اساس آمایش سرزمینی و توانمندیهای هر منطقه تدوین میشود.
وی با بیان اینکه صنایعدستی و هنرهای سنتی قلب تپنده اقتصاد و فرهنگ کشور است، تصریح کرد: اگر بخواهیم آیندهای برای کشور متصور باشیم قطعاً صنایعدستی یکی از حوزههایی است که در آینده اقتصاد و فرهنگ کشور نقش پررنگی خواهد داشت.
جلالی بیان کرد: برای رسیدن به جایگاه واقعی صنایعدستی راه طولانی را در پیش داریم اما میبایست با تلاش و یاریگرفتن از فعالان این حوزه گذر از این راه طولانی را تسریع کنیم.
تبدیل صنایعدستی به صنایع زیستی لازمه رونق این حوزه
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور در ادامه گفت: اگر بخواهیم حوزه صنایعدستی به جایگاه واقعی خود دست یابد میبایست صنایعدستی را به صنایع زیستی تبدیل کنیم و تولیدات این حوزه همچون گذشته در زندگی روزمره خانوار به کار گرفته شود.
جلالی با تأکید بر اینکه یکی از اصلیترین اولویتهای ضرغامی در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مقرراتزدایی است، تصریح کرد: در حوزه صنایعدستی مقررات دستوپا گیر بسیاری داریم که در حال تلاش برای رفع این موانع هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: هنرمند صنایعدستی نباید دغدغه فروش، بازاریابی و برندینگ داشته باشد اما میتوان با همکاری و تعامل و با توسعه خانواده محور بخش زیادی از کمبودهای بر سر راه هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایعدستی جبران کنیم.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور گفت: توسعه خانواده محور یعنی همه اعضای خانواده به یکدیگر برای تکمیل و رفع نواقص کمک کنند.
صد بازار طرحی برای رونق بازارچههای دائمی صنایعدستی کشور
جلالی با اشاره به طرح معاونت صنایعدستی در حوزه بازارچههای دائمی صنایعدستی، خاطرنشان کرد: در بخش ایجاد بازارچههای دائمی صنایعدستی طرحی با عنوان «صد بازار» در معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: در این طرح بازارچههای صنایعدستی به بسته کامل فرهنگی تبدیل میشود و در آن صرف فروش تولیدات صنایعدستی اتفاق نمیافتد بلکه میراث ناملموس هر شهر و منطقه در این مکان منعکس میشود تا جاذبه آن برای مسافران و گردشگران افزایش یابد.
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