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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۰۳

فرمانده انتظامی شیراز اعلام کرد؛

دستگیری ۵۶ متهم و محکوم تحت تعقیب در شیراز

دستگیری ۵۶ متهم و محکوم تحت تعقیب در شیراز

شیراز - فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری ۵۶ متهم و محکوم تحت تعقیب طی ۷۲ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج شجاعی بیان کرد: در راستای اجرای حکم قضائی مبنی بر دستگیری محکومان متواری و تحت تعقیب و به جهت حساسیت موضوع و ممانعت از قانون گریزی هنجارشکنان اجتماعی، این مأموریت به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس این شهرستان با انجام کارهای فنی و پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه این افراد در نقاط مختلف شهر شیراز شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه در این خصوص مأموران انتظامی با هماهنگی دستگاه قضائی طی چند عملیات غافلگیرانه طی ۷۲ ساعت گذشته موفق شدند ۵۶ نفر از محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب را دستگیر کنند، گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

کد مطلب 5538280

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