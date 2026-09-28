حجم آب دریاچه ارومیه به ۲.۵ میلیارد مترمکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری در این زمینه اظهار کرد: میزان آب دریاچه ارومیه امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۵، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹ برابر شد.

وی با بیان اینکه حجم آب دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون متر مکعب رسیده است، افزود: این میزان در سال گذشته کمتر از ۲۸۰ میلیون متر مکعب بود.

رستگاری همچنین از افزایش یک هزار و ۴۶۵ کیلومتر مربعی پهنه آبی دریاچه خبر داد و اظهار کرد: مساحت پهنه آبی نگین فیروزه‌ای ایران به یک هزار و ۹۴۶ کلومتر مربع رسیده است.

طبق گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان ‌غربی، ‌تراز دریاچه ارومیه نیز به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۵۸ سانتی‌متر رسیده که بیش از یک متر نسبت به پارسال افزایش داشته است.

بارش‌های خوب سال آبی در کنار اقدامات تخصصی ستاد احیا در آزادسازی به موقع سدها، لایروبی رودخانه‌ها و اصلاح الگوی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، سبب جان گرفتن دوباره این نگین فیروزه‌ای ایران شده است.

روزانه هزاران گردشگر برای بازدید از دریاچه ارومیه راهی این منطقه می‌شوند تا از یکی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری کشور دیدن کنند.