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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

«شهپر» شاهنامه را به برج آزادی می‌برد

«شهپر» شاهنامه را به برج آزادی می‌برد

کنسرت گروه موسیقی «شهپر» با محوریت اشعار و داستان‌های شاهنامه فردوسی در سالن اصلی برج آزادی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت گروه موسیقی «شهپر» با محوریت اشعار و داستان‌های شاهنامه فردوسی، پنجشنبه ۹ مهر از ساعت ۱۹ در سالن اصلی برج آزادی برگزار می‌شود.

در توضیحات تکمیلی این کنسرت آمده است:

گروه «شهپر» که سال‌هاست بر اجرای اشعار فردوسی در قالب موسیقی تلفیقی تمرکز دارد، در این اجرا با ترکیبی از سازهای ایرانی و جهانی، روایتی تازه از داستان‌های شاهنامه ارائه می‌کند.

محسن مرعشی خواننده، آهنگساز و نوازنده تنبور، و عرفان پرقوه، آهنگساز، تنظیم‌کننده و رهبر گروه در این اجرا هستند. گروه حرکات نمایشی «جریان» به سرپرستی فائزه نوری و سارا ثبوت به‌عنوان راوی نیز گروه شهپر را همراهی می‌کنند.

این اجرا با بهره‌گیری از دیدگاه و مشاوره چهره‌هایی از حوزه ادبیات و موسیقی، از جمله زنده‌یاد جلال خالقی مطلق و ژاله آموزگار شکل گرفته و به یاد خالقی مطلق روی صحنه می‌رود.

بلیت این اجرا از طریق سامانه «ایران‌کنسرت» برای علاقه‌مندان قابل تهیه است.

کد مطلب 6961269
علیرضا سعیدی

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