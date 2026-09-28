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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

واژگونی کشتی در اندونزی؛ 66 نفر غرق شده و 69 نفر مفقود هستند

واژگونی کشتی در اندونزی؛ 66 نفر غرق شده و 69 نفر مفقود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شمار قربانیان غرق شدن کشتی مسافربری «ویرگو ترانسپورت ۸» در اندونزی به ۶۶ نفر افزایش یافته است و عملیات جست‌وجوی ۶۹ مفقود در شانزدهمین روز ادامه دارد.

این کشتی، ۱۳ سپتامبر در شرایط نامساعد جوی در دریای جاوه و هنگام حرکت از سورابایا به سمت بانجارماسین واژگون شد و ۲۴۳ سرنشین، شامل ۳۰ خدمه، داشت.

امدادگران با وجود خطر نشت سوخت، سازه‌های ناپایدار و محدودیت عمق غواصی، همچنان در تلاش برای یافتن مفقودان، به‌ویژه در داخل کابین‌های کشتی هستند. تاکنون ۱۰۸ نفر نجات یافته‌اند.

کد مطلب 6961273

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