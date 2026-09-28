به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اکران مجدد فیلم پرفروش دیزنی و مارول یعنی «انتقام‌جویان: آخر بازی» که محصول ۲۰۱۹ است (با صحنه‌های اضافی!) با عنوان «دوباره بازی»، در گیشه داخلی آمریکا موفق شد تا چند فیلم جدید مهم را پشت سر بگذارد.

این فیلم در اولین آخر هفته اکرانش ۲۶ میلیون دلار از نمایش در ۳۰۶۰ سینمای آمریکای شمالی به دست آورد و در حالی که این فیلم سال‌هاست به صورت آنلاین قابل تماشا است، فروش قابل توجهی محسوب می‌شود. این فیلم در بازار بین‌المللی هم ۶۰ میلیون دلار فروخت تا از اکران مجددش رقم فوق‌العاده ۸۶ میلیون دلاری را به میزان فروش قبلی اضافه کند. این هیجان به یقین برای این استودیو که به زودی «انتقام‌جویان: روز نابودی» را اکران می‌کند و تقریباً تمام قهرمانان قدرتمند زمین را در یک ماموریت نجات جهان دیگر بازمی‌گرداند، خبر خوشی است!

این موفقیت در حالی کسب شده که اکران مجدد فیلم‌ها به ندرت بیش از ۱۰ میلیون دلار فروش دارد.

«قلب هیولا» با بازی برد پیت از پارامونت، دیگر فیلم جدید هفته است که با ۲۰ میلیون دلار فروش از ۳۴۳۵ سینما، در رتبه سوم قرار گرفت. این یک شروع خوب برای یک فیلم اورجینال است که برای بزرگسالان ساخته شده است. البته با وجود بودجه سنگین ۸۲ میلیون دلاری «قلب هیولا» باید به گیشه بین‌المللی متکی باشد که با توجه به فروش ۳۰.۱ میلیون دلار از نمایش در ۶۳ بازار و فروش جهانی ۵۰.۱ میلیون دلار، می‌توان گفت تا اینجای کار خوب پیش رفته است. این فیلم امتیاز ۸۷ درصد را در راتن تومیتوز و امتیاز «A-» را در نظرسنجی‌های سینمااسکور کسب کرده است. دیوید آیر «قلب هیولا» را کارگردانی کرده و در آن برد پیت نقش یک جانباز بازنشسته را بازی می‌کند که پس از زنده ماندن او و سگ جنگی مورد اعتمادش از سقوط هواپیما در طبیعت وحشی آلاسکا، یک سفر ۵۸ مایلی وحشیانه را برای رسیدن به مکانی امن طی می‌کنند.

این در حالی است که «پرایم تایم» محصول A۲۴ ، فیلم جدیدی که این هفته افتتاحیه خود را تجربه کرد ۱۹.۲ میلیون دلار از نمایش ۲۸۶۳ سالن سینما به دست آورد. «پرایم‌تایم» به کارگردانی لنس اوپنهایم و با بازی رابرت پتینسون در نقش کریس هنسن، مجری برنامه «گرفتن یک شکارچی»، با بودجه ۱۵ میلیون دلاری تولید شد، بنابراین از همین حالا می‌تواند امید داشته باشد که سود قابل توجهی نصیبش شود.

به گفته کارشناسان این یک افتتاحیه فوق‌العاده برای یک درام جنایی اورجینال است و رابرت پتینسون کارنامه سینمایی چشمگیری دارد، یک ستاره واقعی است و بار این فیلم را به دوش می‌کشد.

وی امسال علاوه بر این فیلم در فیلم مستقل موفق «درام»، فیلم پرفروش تابستانی کریستوفر نولان «اودیسه» و فیلم جدید دنیس ویلنوو «تل‌ماسه: قسمت سوم» هم بازی کرده است. بیشتر مخاطبان «پرایم تایم» نسل Z با ۶۹ درصد هستند که مخاطبان زیر ۳۰ سال را در برمی‌گیرند.

در این میان رتبه دوم جدول فروش از آن فیلم «اقامتگاه شیطان» محصول سونی بود که با فروش ۲۳.۵ میلیون دلاری، دومین هفته اکرانش را پشت سر گذاشت. این فیلم بازسازی مجموعه بازی‌های ویدئویی به همین نام ساخته زک کرگر و با بازی آستین آبرامز است.