به گزارش خبرگزاری مهر، علیداد حسینزاده ظهر دوشنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان بویراحمد با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی، تقویت نشاط و سرمایه اجتماعی، اظهار کرد: برنامههای ششماهه دوم این حوزه در حال تدوین است و پس از نهایی شدن، بهصورت مکتوب ارائه خواهد شد.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای فرهنگی، حمایتی و خدماتی افزود: طی ماههای گذشته نشستهای متعددی با محوریت آسیبهای اجتماعی برگزار و موضوعاتی از جمله خودکشی، مسائل اخلاقی، اشتغالزایی و حمایت از خانوادههای نیازمند مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
معاون سیاسی فرماندار بویراحمد ادامه داد: در همین راستا با همکاری دستگاههای مرتبط، تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته و فرماندار شهرستان نیز در نشستهای عمومی و دیدارهای محلی، مسائل و مشکلات مردم را پیگیری کرده است.
وی برگزاری شورای عشایری شهرستان در منطقه عشایری سرداب را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد و گفت: در این نشست بخشی از مشکلات و مطالبات عشایر مطرح و برای رفع آنها اقداماتی انجام شده است.
حسینزاده همچنین به برگزاری نشست شورای تأمین در بخش لوداب با محوریت آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: مسائل شناساییشده در این نشست از طریق مکاتبه با دستگاههای مسئول در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی انجامشده برای اقشار نیازمند، افزود: کمکهای موردی به نیازمندان و توزیع بستههای آموزشی در مدارس نیز با همکاری دستگاههای حمایتی و خیران انجام شده است.
تسهیلات حمایتی نیازمند تسریع است
معاون سیاسی فرماندار بویراحمد با اشاره به ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات حمایتی گفت: در همین راستا نشستی با حضور مسئولان بهزیستی، کمیته امداد و بانکهای عامل برگزار و موضوع تسریع در پرداخت تسهیلات، از جمله وام ودیعه مسکن، پیگیری شد.
وی همچنین از اجرای برنامههایی در حوزه ساماندهی امور جوانان خبر داد و گفت: در این زمینه نمایندگان شهرستان برای معرفی به مرحله استانی انتخاب شدهاند.
برنامههای اجتماعی باید قابل ارزیابی باشد
حسینزاده با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق در حوزه اجتماعی اظهار کرد: برنامههای ششماهه دوم باید عملیاتی، دارای زمانبندی مشخص و قابل ارزیابی باشند تا میزان پیشرفت اقدامات و اثربخشی آنها امکان سنجش داشته باشد.
وی تصریح کرد: برای این دوره برنامهریزی لازم انجام شده و آمار، اقدامات و برنامه مکتوب شهرستان در حوزه سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی ارائه خواهد شد.
معاون سیاسی فرماندار بویراحمد خاطرنشان کرد: استمرار همکاری دستگاههای اجرایی، حمایتی، فرهنگی و اجتماعی و تبدیل مسائل شناساییشده به برنامههای مشخص و زمانبندیشده، از الزامات پیگیری مؤثر آسیبهای اجتماعی در شهرستان است.
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