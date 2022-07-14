خرید تضمینی گندم در کشور از مرز ۵ میلیون تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، خرید تضمینی گندم از چهارم فروردین ماه در مناطق جنوبی کشور آغاز شده و در حال حاضر که تمام استان‌ها درگیر عملیات خرید این محصول شده‌اند، میزان خرید گندم از ۵ میلیون تن عبور کرده است.

ارزش گندم‌های خریداری شده به بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که با احتساب ۱۱ هزار میلیارد تومان واریزی در روزهای اخیر، تاکنون بیش از ۴۵ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

در میزان خرید تضمینی گندم، استان خوزستان با خرید بیش از یک میلیون و ۳۵۶ هزار تن پیشتاز است و پس از آن به ترتیب، استان گلستان با ۷۴۳ هزار تن و استان فارس با ۴۲۸ هزار تن در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

گفتنی است، سال گذشته میزان خرید گندم کل کشور در پایان فصل به ۴ و نیم میلیون تن رسیده بود که پیش‌بینی می‌شود امسال به ۶ میلیون تن برسد.