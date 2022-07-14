خودکفایی پایدار تا ۳ سال آتی/ نرخ تضمینی گندم مرداد اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهاجر در برنامه میز اقتصادی رسانه ملی گفت: در زمینه قیمت محصولات کشاورزی به ویژه محصول استراتژیک از جمله گندم، قدم‌های خوبی برداشته شده است. برای تشویق کشاورزان قیمت پایه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هزار تومان هم به عنوان جایزه، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، مقرر شد که دولت از کشاورزان بخرد.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: برنامه ریزی ما در سه سال آینده دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید این محصول استراتژیک است یعنی خودکفایی دائمی شده و هیچ وقت به صورت سینوسی بالا پایین نشود.

وی همچنین درباره قیمت کود گفت: قیمت کود نیز کاهش چشمگیری پیدا کرده است. خوشبختانه دولت موافقت کرد که قیمت کود را هم ۴۶ درصد کاهش بدهد و این باعث شد که میزان مصرف کود پایه افزایشی باشد که اگر این روند ادامه پیدا کند و بتوانیم کود را به اراضی کشاورزان برسانیم. قطعاً ما می‌توانیم در دو سه سال آینده به خودکفایی برسیم و به دنبال این هستیم راهی را پیدا کنیم.

مهاجر با اشاره به اینکه امسال میزان تولید، خرید و حتی قیمت گندم افزایش یافته است گفت: پیش بینی شده خرید امسال گندم از حدود ۶ میلیون تن بیشتر شود و حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۴ برابر پرداختی تضمینی داشته باشیم.



وی افزود: برای تشویق کشاورزان به کشت گندم در سال آینده، قیمت تضمینی خرید این محصول تا اواخر ماه آینده (مرداد) اعلام می‌شود.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی درباره جهش تولید در دیمزارها نیز گفت: الگوی کشت یک برنامه فرا وزارت خانه‌ای است یعنی باید سران نظام در این بحث تصمیمات قاطعی بگیرند. چون بحث آب در آن مطرح است، آب دست وزارت نیروست و بحث عدم تمکین است که باید وزارت کشور واردش شود و آن چیزی که ما دست در وزارت کشاورزی است، تشویق کشاورزان به استفاده از منابع در دسترس هست که زمین، آب و هم سرمایه است که خوشبختانه ما در رابطه با این موضوع در طرح و اجرا مشکلی نداریم و با الگوی کشتی که در اختیار داریم از پاییز اجرایی می‌شود.