لزوم تهیه سند هماهنگی در امداد هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ دومین جلسه هیأت امنای سازمان مدیریت بحران شهر تهران به ریاست علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در سخنانی با اشاره به تکلیف و مسئولیت در حوزه مقاوم سازی ابنیه گفت: در حوزه مقاوم سازی با ۳ دسته مسئولیت و برنامه ریزی مواجه هستیم که به مقاوم سازی ابنیه مدیریت شهری، ابینه مراکز و ابنیه مردم تقسیم بندی می‌شود.

شهردار تهران افزود: ما برای این ۳ دسته از مقاوم سازی به برنامه اقدام نیاز داریم و زمان مورد نیاز برای آنها باید در نظر گرفته شود و در بخش دیگر از تکالیف باید به دنبال تقویت نظارت‌ها باشیم.

زاکانی با اشاره به لزوم مقاوم سازی ادامه داد: در بحث مقاوم سازی لازم است لایحه پیشنهادی تهیه و جهت طی مراحل قانونی به شورا ارائه شود و در ادامه نیز پیرامون مباحث مربوط به تأمین تجهیزات باید صورتی از آخرین وضعیت داشته‌ها و نیازها تهیه شود که در آن مسئولیت‌ها مشخص شده باشد.

وی ادامه داد: در بخش مباحث و موضوعات مطرح شده پیرامون امداد هوایی لازم است سند هماهنگی تهیه شود.

در ادامه غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور پیرامون مقاوم سازی شریان‌ها و منازل مسکونی، ساختمان‌های ناایمن و پیش بینی اعتبار امداد هوایی به بیان نظرات خود پرداخت.

در ادامه احمد صادقی عضو هیأت امنای سازمان مدیریت بحران شهر تهران درباره سازوکار قانونی بهسازی لرزه‌ای و مقاوم سازی و مشخص شدن تکالیف بخش‌های مختلف در آن، تعیین و تکلیف HSE شهر تهران و شهرداری تهران و لزوم حفظ زیر ساخت‌ها و تنفس‌گاه های شهر تهران برای استفاده در زمان بحران توضیحاتی داد.