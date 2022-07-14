اختصاص۱۳۷۷ میلیارد تومان اعتبارمسئولیت اجتماعی نفت به استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نشستی که با مدیران ارشد صنعت نفت داشتیم، نتایج و مصوبات ارزشمندی کسب شد که همه مصوبات مکتوب و صورتجلسه شد.

وی از تصویب هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان اعتبار مسئولیت اجتماعی نفت به استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: این میزان اعتبار نسبت به سنوات گذشته رشد چند برابری را نشان می‌دهد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مقرر شد که شرکت ملی پتروشیمی مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان، شرکت ملی نفت ۴۷۷ میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ۴۲۰ میلیارد تومان اختصاص دهند.

محمدی‌زاده ابراز داشت: برای نخستین بار مدیران ارشد صنعت نفت از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و نفت و گاز را دور یک میز آوردیم و البته این مصوبه مهم حاصل هشت ماه مذاکره مدیران ارشد استان با مسئولان حوزه نفت و گاز و پتروشیمی است.

وی بیان کرد: این مصوبه در واقع سندی برای سهم‌خواهی و مطالبه‌گری استان است و امیدواریم در سال آینده این رقم مجدداً افزایش چشمگیری داشته باشد.

استاندار بوشهر گفت: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و خرید کالاهای تولیدی استان و سپرده حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ وزارت نفت در بانک‌های استان نیز از دیگر مصوبات جلسه است.