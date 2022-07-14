۵۲ درصد زنجانی ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عزیزی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با بیان اینکه استان زنجان یک میلیون و ۵۷۴ هزار نفر جمعیت دارد، گفت: در استان ۵۷۱ هزار و ۳۵۳ نفز در استان بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی اظهار کرد: ۹۸ هزار و ۶۰ نفر نیز جزء مستمری بگیران تامین اجتماعی بوده و در ماه مستمری دریافت می‌کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان، با بیان اینکه بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی به بیمه شدگان اجباری، حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، بیمه شدگان خاص و بیکاری تقسیم می‌شوندفگفت: در بین بیمه شدگان ۱۲۳ هزار و ۳۵۹ نفر تحت پوشش بیمه اجباری هستند.

عزیزی تاکید کرد: در این راستا در بیمه حرف و مشاغل آزاد ۳۲ هزار نفر، بیمه اختیاری سه هزار و ۶۷ نفر، بیمه شدگان خاص ۳۵ هزار و ۴۴۸ نفر هستند.

وی با بیان اینکه در ان زنجان دو هزار و ۱۴ نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، ابراز داشت: خدمات بیمه‌ای در هفت شعبه دائمی، یک شعبه اقماری، چهار کارگزاری و ۲ کارگزاری اقماری به جامعه هدف ارائه می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان ابراز کرد: در بخش درمان نیز در ۲ بیمارستان، پنج درمانگاه و یک کلینیک خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه می‌شود.

عزیزی با بیان اینکه قبل از انقلاب ۷ درصد مردم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند، تصریح کرد: در حال حاضر بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی به ۵۲ درصد رسیده است.

وی از راه اندازی نرم افزار کاربردی «تامین اجتماعی من» خبر داد و گفت: در این نرم افزار ۱۲ خدمت پیش بینی شده است و سازمان تلاش می‌کند تا ۳۰ خدمت سازمان را در این نرم افزار جانمایی کند.