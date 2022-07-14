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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۵

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان:

۵۲ درصد زنجانی ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

۵۲ درصد زنجانی ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

زنجان-مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان،گفت: قبل از انقلاب ۷ درصد زنجانی ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند که این میزان به ۵۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عزیزی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با بیان اینکه استان زنجان یک میلیون و ۵۷۴ هزار نفر جمعیت دارد، گفت: در استان ۵۷۱ هزار و ۳۵۳ نفز در استان بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی اظهار کرد: ۹۸ هزار و ۶۰ نفر نیز جزء مستمری بگیران تامین اجتماعی بوده و در ماه مستمری دریافت می‌کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان، با بیان اینکه بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی به بیمه شدگان اجباری، حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، بیمه شدگان خاص و بیکاری تقسیم می‌شوندفگفت: در بین بیمه شدگان ۱۲۳ هزار و ۳۵۹ نفر تحت پوشش بیمه اجباری هستند.

عزیزی تاکید کرد: در این راستا در بیمه حرف و مشاغل آزاد ۳۲ هزار نفر، بیمه اختیاری سه هزار و ۶۷ نفر، بیمه شدگان خاص ۳۵ هزار و ۴۴۸ نفر هستند.

وی با بیان اینکه در ان زنجان دو هزار و ۱۴ نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، ابراز داشت: خدمات بیمه‌ای در هفت شعبه دائمی، یک شعبه اقماری، چهار کارگزاری و ۲ کارگزاری اقماری به جامعه هدف ارائه می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان ابراز کرد: در بخش درمان نیز در ۲ بیمارستان، پنج درمانگاه و یک کلینیک خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه می‌شود.

عزیزی با بیان اینکه قبل از انقلاب ۷ درصد مردم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند، تصریح کرد: در حال حاضر بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی به ۵۲ درصد رسیده است.

وی از راه اندازی نرم افزار کاربردی «تامین اجتماعی من» خبر داد و گفت: در این نرم افزار ۱۲ خدمت پیش بینی شده است و سازمان تلاش می‌کند تا ۳۰ خدمت سازمان را در این نرم افزار جانمایی کند.

کد مطلب 5538390

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