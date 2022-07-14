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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۶

کسب رتبه دوم خدمات فروش ایران خودرو در سال ۱۴۰۰

کسب رتبه دوم خدمات فروش ایران خودرو در سال ۱۴۰۰

ایران‌خودرو در راستای ارتقا و استانداردسازی فرآیندهای فروش در نمایندگی‌های سراسر کشور و پیاده‌سازی الزامات آیین‌نامه حقوق مصرف‌کنندگان، موفق به کسب رتبه دوم خدمات فروش در سال ۱۴۰۰ شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، روند انجام فرآیند ارزیابی خدمات فروش صنعت خودرو بر اساس سه شاخص ارزیابی نمایندگی‌های مجاز خدمات فروش، ارزیابی سیستم خدمات فروش در انطباق با الزامات آئین‌نامه و سنجش رضایت‌مندی مشتریان در حوزه فروش انجام گرفته و گروه صنعتی ایران خودرو موفق به کسب رتبه دوم شده است.

بر پایه این گزارش، علاوه بر کسب رتبه دوم حوزه خدمات فروش خودروسازان با توجه به امتیازات به دست آمده، ارتقای رتبه از یک ستاره در سال ۱۳۹۹ به دو ستاره در سال ۱۴۰۰ نیز برای گروه صنعتی ایران خودرو رقم خورده است.

جهش کیفیت خدمات فروش نمایندگی‌ها و افزایش تعداد رتبه «یک» نمایندگی‌ها از سه نمایندگی در سال ۱۳۹۹ به ۹۲ نمایندگی در سال ۱۴۰۰ و همچنین کاهش نمایندگی‌های رتبه چهار از ۱۲۷ نمایندگی به ۳۱ نمایندگی در سال ۱۴۰۰ نیز از دیگر دستاوردهای گروه صنعتی ایران خودرو در گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بوده است.

کد مطلب 5538428

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