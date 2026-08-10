تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات رفع تنش آبی به جامعه عشایری

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران در وبینار طرح پایش و ارزیابی آمادگی عملیاتی ناوگان تانکرهای آبرسانی مناطق عشایری، با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق این ناوگان، اظهار کرد: باید وضعیت تانکرهای فعال، غیرفعال، میزان بهره‌برداری و عملکرد آنها در سراسر کشور به‌صورت مستمر و شفاف ثبت و پایش شود.

وی گفت: باید مشخص باشد هر تانکر از کجا آبگیری انجام داده، چه میزان آب حمل کرده و به کدام منطقه و با چه میزان مسافتی خدمت‌رسانی کرده است تا ضمن افزایش بهره‌وری، امکان نظارت و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین منابع نیز فراهم شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به نوسازی ناوگان آبرسانی و خرید ۱۵۲ دستگاه تانکر جدید، بر بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت تأکید کرد و افزود: علت خرابی و خروج هر تانکر از مدار آبرسانی در استان‌ها باید ثبت و وضعیت آن حداکثر ظرف یک هفته در سازمان امور عشایر ایران تعیین‌تکلیف شود.

وی همچنین از اختصاص یک هزار میلیارد تومان (همت) از اعتبارات رفع تنش آبی کشور به جامعه عشایری خبر داد و اظهار کرد: سهم استان‌ها بر اساس شاخص‌هایی از جمله جمعیت عشایری، تعداد دام، ضریب خشکسالی و محرومیت تعیین خواهد شد.

میرزاوند یکسان‌سازی فرآیند آبرسانی سیار و تدوین دستورالعمل ملی برای آبرسانی به عشایر را ضروری دانست و گفت: نحوه خرید آب، استفاده از منابع آبی، انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان و واگذاری خدمات به تعاونی‌ها یا سایر شرکت‌ها باید در چارچوبی مشخص و غیرسلیقه‌ای انجام شود.

وی همچنین بر مکان‌محور کردن اطلاعات عشایر و به‌روزرسانی آمار، شناسایی و احیای منابع پایدار آب از جمله چشمه‌ها و قنوات و استفاده از ظرفیت مازاد ناوگان آبرسانی استان‌ها، با توجه به وضعیت کوچ و جمعیت عشایر هر استان، برای پشتیبانی بین‌استانی تأکید کرد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با قدردانی از رانندگان ناوگان آبرسانی به‌عنوان خط مقدم خدمت‌رسانی به جامعه عشایری، از برنامه برگزاری فصلی مانور پایش ناوگان و انتخاب رانندگان نمونه در سطح استان‌ها و کشور خبر داد.