به گزارش خبرنگار مهر احمد امیرآبادی فراهانی، ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از بهره‌برداران نمونه بخش کشاورزی استان قم که در سالن جلسات کرامت کرامت استانداری برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: متأسفانه امروز وضعیت دامداران و مرغداران مناسب نیست و در این زمینه به وزیر کشاورزی نیز که از نمایندگان سابق مجلس است گفته‌ایم که نباید از مجلس کارت زرد بگیرد هر چند که مجلس حرف مردم را به زبان می‌آورد و از حقوق آنان دفاع می‌کند.

وی با بیان اینکه در راستای تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامی باید فکری اساسی کرد بیان داشت: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تلاش شبانه روزی دارند، اما نیازمند کار بیشتری در این عرصه هستیم.

وی عنوان داشت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی می‌شد که مرغداران و دامداران برای تهیه نهاده‌های دامی خود با مشکلات مالی مواجه شوند که در این زمینه ۲۰ هزار میلیارد تومان ارز در نظر گرفته شده اما این عدد نمی‌تواند مشکل آنها را برطرف کند.

امیرآبادی ابراز داشت: حذف ارز ترجیحی مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده اگر در دولت قبل اجرایی می‌شد مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم را نداشتیم؛ چرا که قیمت ارز با بازار آزاد در آن دوره بسیار کمتر بود.

وی گفت: ادامه پرداخت ارز ترجیحی در حقیقت به معنای چاپ پول است که ایجاد تورم می‌کند و این دولت آبروی خود را به میدان آورد تا این موضوع اجرایی شود در حالی که دولت قبل زیر بار اجرای آن نرفت.

وی بیان داشت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قیمت کالاهای اساسی می‌بایست به قیمت شهریور ماه سال گذشته باز گردد و از طرفی به جای پرداخت یارانه نقدی می‌بایست کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد که در این زمینه دولت در حال آماده کردن مقدمات کار است.

وی تصریح کرد: باید نظارت‌ها گسترده و اجازه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها داده نشود.

وی عنوان کرد: امیدواریم با اعتبارات تخصیص یافته و پیش بینی‌های صورت گرفته در راستای رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور، از سال آینده کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی باشیم و پیش بینی می‌شود در سال آینده تورم کشور به ۳۰ درصد، در سال ۱۴۰۳ به ۱۲ درصد و در سال ۱۴۰۴ نیز به کمتر از ۱۰ درصد برسد.