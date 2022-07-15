کمبود فضا در مراکز درمانی تامین اجتماعی زنجان مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نیک سیرت عصر روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، از برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت فضاهای درمانی و خدماتی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی استان خبر داد و گفت: در این راستا برای تأمین تجهیزات درمانی مورد نیاز، نوسازی فضاهای باقیمانده هم ادامه دارد.

وی به جذب هشت نیرو در آزمون محلی در این مدیریت اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای جذب ۳۸ نفر هم از طریق آزمون سراسری انجام شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان زنجان، به تعطیلی داروخانه بیمارستان امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: این تعطیلی طبق یک دستورالعمل کشوری است.

نیک سیرت ابراز کرد: این سازمان همه داروهای مورد نیاز را در مراکز درمانی ملکی به بیماران عرضه می‌کند و اگر محدودیتی در این عرضه باشد مربوط به محدودیت‌های کشوری است

وی، از جذب ۱۵ متخصص همکار در مراکز درمانی ملکی این سازمان در استان خبر داد و تاکید کرد: همین جا برای جذب متخصصان علاقه‌مند به همکاری اعلام آمادگی می‌کنم.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان زنجان، افزود: تکریم بیماران در دستور کار جدی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان است و در سالجاری با جدیت دنبال می‌شود.

نیک سیرت تصریح کرد: در حال‌حاضر بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از این سازمان خدمات دریافت می‌کنند و خدمات درمانی در این سازمان به دو صورت درمان مستقیم و غیرمستقیم است که در درمان مستقیم، غیر از بیمه‌شدگان، عموم افراد که بیمه نیستند می‌توانند از خدمات این حوزه درمانی استفاده کنند.

وی گفت: در مراکز درمانی تأمین اجتماعی جراحی، دندانپزشکی، ارتوپدی و ماما وجود دارد و طرح تکریم سالمندان به خوبی اجرا می‌شود.