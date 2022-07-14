به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان عصر امروز در آئین افتتاح خط تولید سیستم اتصالات سوخترسانی خودرو در کلیبر اظهار داشت: شهرستان کلیبر با اینکه گفته میشود محروم است، اما ایجاد یک فرصت شغلی در شهرستانی همچون کلیبر برابر با یکصد فرصت شغلی تهران است. لذا از بخش خصوصی فعال در این شهرستان انتظار توسعه سرمایهگذاری را داریم.
وی با اشاره به اینکه فرش قرمز زیر پای سرمایهگذاران در کلیبر پهن میکنیم، گفت: از سرمایهگذاران برای استفاده از بستر مناسب و نیروی انسانی متخصص جهت سرمایهگذاری در شهرستان کلیبر دعوت میکنیم و برای سرمایهگذاران از میدان آزادی تهران و میدان ساعت تبریز برای سرمایهگذاری در کلیبر فرش قرمز پَهن میکنیم.
پرنیان ادامه داد: استان آذربایجانشرقی، استان صنعتی و مرکز تلاش و کوشش است، در استان هر کسی که متولد میشود یا تاجر و یا صنعتگر است. از اینرو بانکها و دستگاههای اجرایی برای توسعه سرمایهگذاری در شهرستانهای محروم بسترسازی میکنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی بابیان اینکه بومیسازی قطعات خودرو در شهرستان کلیبر نشان میدهد این شهرستان ظرفیت لازم برای قطب صنعتی بودن را دارد، تأکید کرد: برای ما تولیدات قطعات خودرو در شهرستان مرزی همچون کلیبر ارزشمند است تا اینکه بیخ گوش خودروسازان باشد.
وی با تأکید بر اینکه برای رونق صنعت مس و فعالسازی معادن اقدامات جدی در آذربایجانشرقی صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۶ مگاپروژه صنعتی در آذربایجانشرقی اجرا میشود که تمامی این پروژهها زنجیرههای تولید را تکمیل میکنند، البته یکسری هم اقدامات بزرگ در استان صورت میگیرد و با تحقق آنها شاهد تحول در بخش صنعت آذربایجانشرقی خواهیم بود.
پرنیان با ذکر اینکه آذربایجانشرقی در خودروسازی تجاری رتبه نخست کشور را دارد، یادآور شد: آذربایجانشرقی در قطعهسازی جزو قطبهای مهم کشور است، امیدواریم تا پایان سالجاری دومین قطعه بومیسازی صنعت خودروسازی کشور در شهرستان کلیبر تحقق یابد.
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